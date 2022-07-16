斯里蘭卡流亡總統辭職

國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）昨宣布，他透過該國駐新加坡大使館收到了戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）的辭呈，戈塔巴雅的辭職由周四起生效。總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）按憲法成為看守總統，直至國會選出新總統。阿貝瓦德納昨稱國會將於周六開會，盼7日內完成選舉程序。

戈塔巴雅夫婦與兩名保鑣先乘軍機到馬爾代夫，周四再乘沙特航空民航商務客位以「私人訪問」名義入境新加坡。一些斯里蘭卡人在樟宜機場等着他叫罵，但因示威非法而被勸退。斯里蘭卡保安消息說，戈塔巴雅將逗留當地一段時間，之後可能去阿聯酋。

群眾放爆竹歡呼跳舞

在斯里蘭卡最大城市科倫坡，正對着總統府喚作「戈塔返鄉下」（Gota Go Gama）的示威據點，群眾得知總統辭職的消息後放爆竹歡呼跳舞慶祝。一名在那兒紮營抗議了3個月的教師說：「我們覺得，我們人民只要團結起來，就什麼事都做得成。」不過有示威者表明，他們希望維克勒馬辛哈也落台，「否則不會停下來」。

維克勒馬辛哈上周六雖稱辭職，但表示要留任至新人上台。他周三以總理身分宣布全國進入緊急狀態，並頒布宵禁令，首都及科倫坡則由前天中午戒嚴至周五清晨。武裝警察與軍隊周四已逐走上周六起佔據總統府和總理府的示威者。國際貨幣基金組織昨表示希望斯里蘭卡局勢穩定，令救助談判得以恢復。

（法新社/路透社/彭博社/半島電視台）