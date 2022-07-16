商紅海兩戰略小島移交沙特 以稱不反對

蒂朗和塞納菲爾兩島位於沙特西部和埃及東部西奈半島之間，深具戰略價值，1950年起埃及擁有兩島主權。1967年六日戰爭後，以色列佔領西奈半島和該兩小島，及至美國斡旋促成以埃和平的1979年《大衛營協議》簽訂後，埃及才收復兩島，但須保持他們非軍事化。兩島被指實際位於沙特領海範圍內，2016年埃及宣布向沙特「歸還」兩島主權，稱當年只是從沙特「租借」兩島，惹來國內猛烈批評，塞西政府被指以兩島換取沙特金援與投資。目前蒂朗島上駐有少量以美國領導的多國部隊觀察員團。

移交主權事件未有最終定案，因上述協議兩島主權移交須經以色列同意。美國新聞網站Axios稱，拜登近期委派中東事務特使麥格克秘密斡旋兩島主權。據悉以色列不反對兩島移交沙特，亦稱會考慮沙特結束MFO駐留的要求，但會尋求其他同等安全保證。以色列傳媒表示，該國政府獲沙特承諾保持兩島非軍事化，以國船舶亦可繼續在其周邊航行。

（法新社/Axios網站）