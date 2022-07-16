拜登到訪 沙特派親王接機遜前任 沙特開領空 首美總統以國直飛

小布殊 特朗普獲國王親迎

拜登昨日下機時，由沙特親王兼麥加省省長哈立德（Khalid bin al-Faisal）到機場接機，規格明顯低於美國時任總統特朗普2017年到訪沙特時，獲國王薩勒曼親自迎接。近代美國總統如小布殊、奧巴馬（第一次訪問時）和特朗普，都是由沙特國王親自迎接，至於奧巴馬2016年第二次到訪時，因為美沙關係惡化，沙特改為由利雅德省省長費薩爾親王迎接。不過，英國《獨立報》引述利雅得「費薩爾國王伊斯蘭研究中心」（KFCRIS）高級研究員湯普森（Mark Thompson）認為，誰接機並不影響之後的政治談判，指英國時任首相約翰遜今年3月訪沙特亦先由利雅得省長接待，再與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。拜登隨後與沙特王儲穆罕默德會面，雙方互擊拳頭問好。

拜登從以色列特拉維夫直飛沙特，打破美國總統先河。沙特民航部門事前於當地時間周五凌晨宣布「開放空域予所有合資格的航空公司」，意味從以色列出發的客機今後可使用沙特空域。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）歡迎沙特有關決定，形容其為「中東地區變得更緊密、穩定和安全鋪路」，並對美國以至以色列的安全和繁榮至關重要。美國數周來一直暗示，可能有更多阿拉伯國家採取措施來改善與以色列的關係。

促中東助壓油價成行程焦點

油價將是拜登今次行程的焦點，他登周六將出席海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）峰會時，預計將尋求中東協助壓抑油氣價格。同日拜登亦會與穆罕默德率領各自官員舉行雙邊會談，其間將討論安全、經濟與人權問題。蘇利文稱拜登希望「重新調整」，而非破壞美沙關係，另尋求石油輸出國組織與盟友（OPEC+）增產。

重申卡舒吉案立場清晰 不避談人權

拜登周四在以色列強調其對卡舒吉案的立場「絕對正面清晰」，自己「從未對人權問題沉默」。但未有表明會否對穆罕默德提起該事。美國情報報告認為穆罕默德是2018年沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）於沙特駐土耳其總領館內被殺的幕後黑手。

拜登周五離開以色列前到訪巴勒斯坦西岸地區，並與巴人自治政府主席阿巴斯會面，指美國及其政府將不會放棄促成以巴和平，並承諾提供多至少2億美元（約15.6億港元）援助巴人。

（獨立報/路透社/法新社/紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報/CNN）