稱司機性侵 美550婦告Uber

律師行Slater Slater Schulman代表上述550名婦女入稟三藩市高等法院，稱相關性侵個案在多個州發生，而且還有最少150宗正在調查的潛在個案。律師行在新聞稿中指摘Uber早在2014年就意識到有司機性侵和強姦女乘客，但此後8年內仍未杜絕相關現象，受害者包括本案原告。律師行的創辦合伙人斯萊特（Adam Slater）批評，Uber只關心業務增長，犧牲乘客安全。

律師斥只重業務增長犧牲乘客

Uber上月發表第二份美國安全報告，顯示2020年共有998宗性侵事件，其中包括141宗強姦報告。報告又稱，2019年至2020年間共收到3824宗關於「5種最嚴重性侵類別」的報告，程度由「強吻性器官以外身體部位到強姦」不等，數字比2017年至2018年的5981宗性侵報告為少。

斯萊特表示，儘管Uber近年承認司機涉及性侵，但其反應緩慢且不足，造成可怕後果。

（BBC/CNBC）