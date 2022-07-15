美以簽宣言阻伊朗擁核武 拜登訪沙特避握手合照

拜登周三飛抵以色列，昨日跟總理拉皮德會晤後出席聯合記者會，雙方同日簽署《耶路撒冷宣言》，重申美國支持以色列的地區軍事優勢及其「自衛」能力，而美方強調這諾言的組成部分包括承諾永不讓伊朗取得核武，並準備採取國家力量的一切要素以確保這一結果。路透社事前引述官員消息報道，宣言會保證美國向以方提供軍事援助，並強調支持前任特朗普政府促成、以色列跟少數阿拉伯國家簽署並標誌雙方關係正常化的《亞伯拉罕協議》。

拜登周二出發前接受以色列Channel 12 TV電視台訪問，表明會繼續把伊朗革命衛隊保留在外國恐怖主義組織（FTO）名單，即使此舉或會扼殺2015年伊朗核協議。拜登被問及其過往曾指會阻止伊朗取得核武言論，是否意味他會對伊朗動武，拜登回應稱：「如這是最後的手段，是的。」

在巴勒斯坦問題上，拜登重申支持「兩國方案」，但他未有提到何時重啟以巴和談。

免與沙特王儲「政治不健康」合照

拜登今日會轉往沙特，其幕僚事前表示基於防疫，拜登行程將避免跟他人握手。他抵達以色列也只以碰拳方式跟拉皮德和其他以色列政要打招呼，但他沒戴口罩，亦未減少身體接觸。惟拜登發表演說後，曾跟兩名前總理班納特和內塔尼亞胡握手。

有分析認為，避免握手實際上無關防疫，《紐約時報》稱其幕僚是為防止拜登跟沙特王儲穆罕默德稍後出現「政治上不健康」的握手。

兩國關係因沙特異見記者卡舒吉被殺、穆罕默德被指控為幕後黑手而變得緊張，智庫布魯金斯學會高級研究員里德爾（Bruce Riedel）亦認為，白宮是極力避免二人握手合照，防疫只是藉口。

（路透社/中央社/紐約時報）