意聯合政府內訌 總理辭職 民粹「五星運動」等政黨不滿紓困方案

意大利參議院周四對德拉吉政府提出的230億歐元（約1812億港元）支援家庭及商戶經濟援助方案投票，但最終五星運動未有在這項信任投票展示支持。德拉吉隨即前往總統府，跟總統馬塔雷拉商討約一小時，他回到辦公室後不久確認辭職。五星運動領袖、前總理孔特（Giuseppe Conte）此前表示，援助額度不足，該黨不會支持有關議案的信任投票，並威脅退出執政聯盟。德拉吉周二已表明，其政府無法在失去五星運動下繼續執政，但強調「不會接受政治通牒」。

執政聯盟中的極右聯盟黨和中間偏左的民主黨均呼籲解散政府，提前大選。目前民調佔優的在野極右政黨「意大利兄弟」（FdI）亦促請即時舉行大選。

俄軍侵烏引發內部分裂

五星運動曾是意大利國會最大黨，但俄軍侵烏引發內部分裂，外長迪馬約因孔特反對向烏克蘭送出更多武器而帶隊另起爐灶，令五星運動聲勢大不如前，民調顯示其支持度只有12%排第四位。

（路透社/衛報/安莎社）