四方會談突破 滯烏千萬噸穀物有望出口

土耳其：最快下周簽協議

周三在土耳其伊斯坦布爾舉行的會談是過去數周安卡拉、聯合國，以及西方官員外交斡旋的成果，亦是俄烏代表自3月29日以來首次面對面談判。土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）會後表示，下周簽署的協議包括聯合檢查港口穀物運送，以及由土耳其確保糧食運輸路線的安全，土耳其又會就穀物出口與俄烏和聯合國設立協調中心。他又稱俄烏代表同意下周再於土耳其會面，並簽署協議。

《華爾街日報》前天報道，官員們仍將須就一系列難題談判，包括如何保障運糧船免觸水雷，以及為航行黑海的商船投保。西方官員向《華爾街日報》表示，普京是否「開綠燈」將成簽署協議的關鍵，外界預料土耳其總統埃爾多安將於下周在伊朗首都德黑蘭會面期間，游說普京促成協議。

俄欲搜運烏糧船 防偷運武器

土耳其總統辦公室表示，埃爾多安周一分別與俄烏總統通電話，提及運送烏克蘭糧食問題。國際文傳電訊社引述俄羅斯外交部國際組織部門主管伊利切夫（Pyotr Ilyichev）稱，俄方希望能自行搜查運烏糧船，以禁絕偷運武器。

開戰前烏克蘭是全球最主要的小麥出口國，佔全球市場份額9%。基輔當局雖在俄軍封鎖其黑海港口期間，通過其他水路及陸路出口糧食，但上月出口量只有約200萬噸，遠低於平常每月至少500萬至600萬噸，目前最少有2000萬噸糧食滯留在黑海港口城市敖德薩的糧倉。烏克蘭亦是大麥、玉米等榖物的主要出口國，同時供應全球近半葵花籽油。

朝鮮承認烏東兩洲獨立 烏國宣布斷交

另外，朝鮮周三宣布承認自稱獨立的烏克蘭東部親俄地區「盧甘斯克共和國」與「頓涅茨克共和國」，烏克蘭外交部隨即發聲明與朝鮮斷交。

（路透社/法新社/華爾街日報/BBC/衛報）

（俄軍侵烏）