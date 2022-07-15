富國未倖免 紐國社區推廣「野採」省開支

新西蘭通脹達30年新高，食品按年通脹率為6.8%，Ipsos的6月民調顯示生活成本上升已遠遠取代新冠疫情，成為當地民眾最迫切的問題。一筆過大量採購的平均花費相對較低，更有人發現從外國大量網購可節省不少。今年3月底該國一名女子在社交平台上載澳洲網購清單，引起全國關注，她向傳媒表示網購大量堅果、乾貨和洗漱用品，令其雜貨開支節省35%，但不太可能再這般網購，而且考慮到碳足迹，不建議他人仿效。

另一招數是野採，其中在第三大城市基督城，因2010和2011年的地震造成廣泛破壞，無法重建的地方如今有數以千計果樹和藤蔓植物生長，吸引民眾野採，有民眾指此舉除了節省食物開支，還是有趣的家庭活動。

有人置坐俗桶 冲水代廁紙潔私處

其他省錢方式包括冷水浴，添置坐浴桶（如廁後可用水清潔私處）——有人甚至以噴水壺代替。民眾的食物來源也變得「多樣」，包括花園蝸牛、在馬路被撞死的動物甚至是可食用的雜草。

（衛報/Stuff）