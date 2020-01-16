窮國百事哀 津巴布韋通脹191%現「腳趾換錢」流言

津巴布韋本已脆弱的經濟因為俄軍侵烏受到間接的進一步打擊，有教師工會6月在Twitter表示教師負擔不起麵包及其他基本用品，該國三大教師工會要求政府以美元支薪，表示因為他們以當地貨幣支付的薪金「一夜間就被侵蝕」。另外，當地最近網絡傳出有人要賣掉自己的腳趾換錢養活家人的傳聞，促使副通訊部長帕拉扎上月初探訪首都哈拉雷的街頭小販闢謠。警方其後拘捕一名涉嫌散播這虛構故事的小販，控以刑事滋擾，面臨罰款或6個月監禁。

央行擬發行金幣作貨幣 民眾質疑

津巴布韋央行本月4日宣布，月底將發行金幣作為法定貨幣。央行行長曼古迪亞宣稱金幣將起到保值作用，預計會減少對美元的需求。但有民眾稱：「我不相信央行在控制市民的現金的同時還給我一個金幣。」有外匯交易員指該國以政策不一致聞名，「若他們醒來宣布金幣不能交易，那怎麼辦？」另有外匯交易員指黃金昂貴，很多人都買不起，大多民眾會繼續把錢留在家裏。

（路透社/US News）