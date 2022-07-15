通脹衝擊政治 斯里蘭卡式爆煲響警號 困擾環球多國 美歐同現隱憂

環球通脹衝擊無遠弗屆，富國也不例外。以英國為例，5月按年通脹率錄得40年新高的9.1%，布里斯托爾大學研究員周一（11日）發表調查結果，顯示71%受訪者降低飲食質量，36%選擇典當或變賣財產——民生問題成為保守黨上月在地方補選落敗的其一原因。美國按年通脹率則繼5月錄得8.6%後，6月再升至9.1%，是1981年11月以來最高。通脹飈升令民眾感受切膚之痛，蓋過拜登上台後低失業率、經濟有增長等利好因素，皮尤最新民調顯示62%受訪者不滿其表現，隨時會拖垮民主黨在11月中期選舉的表現。

拜登政績褪色民望新低 中期選勢危

然而，通脹對弱國影響更大。以最近政府倒台的斯里蘭卡為例，該國本身缺乏能源，經濟失策，推動大白象工程卻忽略出口，債務沉重。當經濟重心的旅遊業在疫下蕭條逾兩年，終在3月被環球通脹引爆政經危機，全國連月示威促使掌權十幾年、盤踞政界數十年的拉賈帕克薩家族落台。總統戈塔巴雅在怒民衝入總統府後落荒而逃，昨天飛抵新加坡，獲准以私人訪問形式入境，預料將轉赴沙特，消息指他透過電郵向斯里蘭卡國會議長交了辭職信。

巴基斯坦恐步斯國後塵 亞非窮國堪憂

斯里蘭卡的光景反映，同類處境的國家面對全球大環境通脹下局勢尤其危險。另一南亞國家巴基斯坦可能步其後塵，該國仰賴進口能源和糧食，環球物價上升引致通脹率攀至6月的21.3%，是2008年12月以來最高。該國央行為通脹降溫，自年初將關鍵利率提高了525個基點至15%。鑑於巴基斯坦是世界一大茶葉進口國、驢產第三大國，政府遂鼓勵民間減少飲茶及增加出口驢仔（驢皮可製中藥阿膠）創匯。但過去一段時間該國深陷政爭，拖累迅速應對，令財務情况轉差。該國外匯儲備迅速萎縮，到6月21日去到臨界點，只剩不到6星期的進口保障。

東南亞國家老撾的經濟也勢危，國債達133億美元，世界銀行去年估計該國剩僅夠用兩個月的13億美元外匯儲備，其6月按年通脹率見22年新高的23.6%，貨幣貶值、工資增長呆滯，令民怨呈暗湧。贊比亞和伊拉克等經濟早陷沉痾，通脹下迫切尋求國際貸款援助。對阿富汗、也門、緬甸和海地等衝突地區的難民和窮人來說，情况尤其嚴峻。黎巴嫩按年通脹率自去年11月起一直超過200%，到今年5月達211.43%；政府上月推出危機應對計劃，聯同聯合國、國內外非政府組織，整合人道援助等計劃，尋助國民與境內難民均獲糧食、醫療等援助，以令社會回復安穩。

多重因素種禍 難單靠加息解決

這波全球通脹的遠因是新冠疫情影響供應鏈及促使多國實行量化寬鬆，加上中美貿易角力互相加徵關稅等。及至2月底俄軍侵烏，歐美等多國聯手制裁俄羅斯這個主要能源、穀物和化肥的出口國，烏克蘭則被俄方封鎖穀物和植物油的黑海傳統出口路線。這些因素加劇供不應求，導致燃料和農作物等價格相應提高，並牽連仰賴烏克蘭穀物的非洲、中東等窮國出現糧荒之虞。中國早前封城抗疫下工廠停產，也影響到全球生產供應鏈。

通脹蠶食家庭收入和積蓄，許多民眾需要減餐節食，節能儉用，甚至變賣財產應急。企業也因通脹減少投資等，連帶減低就業機會和僱員薪酬福利，衍生連鎖效應，令民生百上加斤，動搖民眾對政府的信心。多國央行紛採行動，但加息解決不到供求失衡問題，也抑制不了通脹，反可能造成經濟衰退。倘以補貼或擴大公共開支紓解民困，又有導致政府財政問題的隱憂。專家坦言各國政府可行策略有限，樂施會則呼籲富國為發展中經濟體提供債務減免。

（綜合報道）

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