日限10萬出發人次 希斯路盼改善延誤

希斯路是英國最繁忙的機場，正疲於應付新型冠狀病毒疫情後的航空需求反彈，早前因為機場系統出問題，已導致大量旅客行李延誤，機場當局已呼籲航空公司減少航班應對。機場行政總裁霍蘭-凱（John Holland-Kaye）周二發表公開信，說：「部分航空業者已採取重大行動（減少航班），有些則沒有，而我們認為，如今需要採取進一步行動來確保旅客有安全可靠的旅程。我們因此作出困難決定，於7月12日至9月11日期間實施載客上限措施。」他補充說：「我們明白這意味着部分夏季旅遊要被改期、改機場或者取消。我們對所有出遊計劃受影響的旅客致以最真誠歉意。」

促航空公司停售夏季機票

希斯路機場表示，它們訂定的上限和其他機場一致。荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場在限制旅客人數下，目前載客量比2019年少了約16%；德國法蘭克福機場則將高峰時段的飛機數量從每小時104架減為94架。希斯路機場2019年夏季疫情前每日出發乘客量約11萬至12.5萬人次。

希斯路機場稱，目前夏季航班表剩餘的出發座位平均每日仍有10.4萬個，比上限多出4000個，其中約1500個已售。霍蘭-凱說：「我們要求航空公司伙伴們停止銷售夏季機票，以限制對旅客造成的影響。」

（路透社/中央社）