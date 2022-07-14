拉賈帕克薩兄弟檔落幕 下一代謀再起

與總統叔父劃界線 稱以民為本

現年36歲的納馬爾（Namal Rajapaksa）是戈塔巴雅兄長、5月辭任總理的馬欣達（Mahinda Rajapaksa）的長子，2020年至今年4月任青年及體育部長。彭博社指納馬爾以拉賈帕克薩家族下一代領軍人物自居，早前在其所屬人民陣線黨辦公室接受訪問，直言叔父戈塔巴雅必須離開，又形容他們現時遭遇「短暫挫敗」，目前應當目標「盡量提供穩定性，以處理民眾基本所需，同時為長遠戰略邁進」。

納馬爾表示，其父馬欣達此前就大幅減稅及禁止化肥等政策，與戈塔巴雅意見相左。他稱：「如果我的父親是總統，他將不會作出那樣的決定。」他又稱自己的政策路線近似父親，指斯里蘭卡問題在於國家走向偏離了原本發展成製造業及航運中心的計劃，又認為該國需要升級機場設施吸引遊客，增加農產量確保糧食自給自足。

納馬爾稱他不相信「朝代政治」，但認為其家族在斯國還有政治前景，反問菲律賓的小馬可斯可以「回歸」，為何拉賈帕克薩家族的人不可以。他又強調自己無意離開斯里蘭卡：「我們永遠不會離開國家。假如民眾不要我們（執政），他們有選票，而非（利用）子彈。」

（彭博社）