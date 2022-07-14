總統出逃 斯里蘭卡緊急狀態 示威者衝擊總理府 軍隊受命可介入

多個西方傳媒昨引述消息報道，戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）周一趕到斯里蘭卡主要國際機場，原計劃乘客機到阿聯酋廸拜或乘軍機到印度，皆不成功，原因是斯國機場邊境人員拒絕為他開設貴賓特快通道，以致他錯過了4班飛到阿聯酋的客機；印度則以軍機被禁在民用機場降落為由而拒絕其前往。

戈塔巴雅乘軍機抵馬爾代夫

至周三較早時分，戈塔巴雅連同兩名保鑣乘搭的「安-32」軍用運輸機成功起飛，稍後抵達了馬爾代夫。斯里蘭卡空軍已確認事件。馬爾代夫首都馬累（Male）機場人員稱，戈塔巴雅等人獲當地警方護送，前往秘密地點。數十名斯里蘭卡僑民昨在馬累示威，促請馬爾代夫政府不要為戈塔巴雅提供庇護。馬爾代夫傳媒昨報道，戈塔巴雅已從該國前往新加坡。

斯里蘭卡正陷建國70多年來最嚴重經濟危機，自3月起引發示威，抗議民生困頓、拉賈帕克薩家族管治不當，至昨日仍有示威者佔據位於科倫坡的總統府。在戈塔巴雅出逃後，總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）接任臨時總統，宣布國家進入緊急狀態和部分地區實施宵禁，觸發數百人衝擊並闖入總理府升起國旗，要求他與戈塔巴雅下台。警方發射催淚氣和水炮作驅散。維克勒馬辛哈事後聲明已指示軍警「採取必要行動回復秩序」，稱示威者「企圖阻撓議會程序，阻撓他履行臨時總統職責」，呼籲對方尊重憲法。國會議長阿貝瓦德納此前曾表示，新總統選舉將於本月20日舉行。

總理府外 警射催淚彈水炮驅人群

戈塔巴雅昨仍未向國會正式辭職。現年73歲的戈塔巴雅21歲時入伍從軍，最終軍階至中校，提前退伍後到美國從事資訊科技業。他於其兄馬欣達（Mahinda Rajapaksa）2005年就任斯里蘭卡總統後，回國出任國防部長，其間兩人強硬打壓「泰米爾之虎」（LTTE）分離武裝，於2009年成功終結長達逾25年的內戰，雖然在數個月內，導致估計有4萬名泰米爾族平民被殺，但是獲其所屬的國內僧伽羅佛教徒視為英雄。

馬欣達於2015年1月敗選下台，但2019年11月他與戈塔巴雅勝選再度上台執政，這次由戈塔巴雅任總統、馬欣達任總理。兩人執政期間被指任人唯親，貪腐斂財。馬欣達於今年5月民眾示威壓力下辭任總理，至昨日戈塔巴雅出逃，象徵拉賈帕克薩家族在斯里蘭卡的統治告一段落，但馬欣達之子被指有謀東山再起之意（見另稿）。

戈塔巴雅的71歲前財長弟弟巴希爾亦被指周二圖前往杜拜期間，在機場受到邊境人員阻撓。

（路透社/法新社/德國之聲）