Nikon回應退出單反市場報道：屬猜測

Nikon是繼Canon後全球第二大的單反相機生產商，去年賣出超過40萬部單反機，這類相機使用反光鏡與五稜鏡光學觀景窗系統作取景用途，體積一般較大。但在數碼科技主導下，無反相機逐漸取代單反成為主流產品，甚至近期因智能手機拍攝技術愈來愈先進，都蠶食了單反機的市場。報道指出，Nikon自2020年6月推出D6後，就再沒推出新單反相機型號，另外亦早已終止研發輕便相機。報道稱，Nikon將專注數碼無反相機市場，但仍會繼續單反機生產和發貨。

Nikon發表聲明，指有報道說公司將退出單反相機的開發，「這是基於猜測，我們沒有宣布」。聲明又說，Nikon將繼續生產、銷售和支援數碼單反相機。

無反相機營業額近年超前

日本業界數字顯示，無反相機付運量於2020年達293萬部，首次超越單反機（237萬部）。目前無反相機已佔Nikon影像產品一半營業額，高於單反的約30%。

（日經亞洲/Nikon網站）