傳播力更強BA.2.75惹憂慮 世衛籲復口罩令

綽號「Centaurus」的BA.2.75亞型5月在印度被發現後，正在美國、英國、澳洲、德國和加拿大等國傳播。相關病例在英國正急升，並陸續在多國取代BA.2亞型成為主流病毒株。歐洲疾控中心（ECDC）上周四（7日）已將新亞型列為「正開展進一步監測的病毒株」（Variants Under Monitoring），世衛亦正密切監測，但世衛首席科學家斯瓦米納坦稱暫沒足夠樣本以評估其嚴重程度。

過去兩周通報確診增三成

《衛報》報道，病毒學家指BA.2.75相對於BA.2的突變較多，可能更具傳染力。

全球新冠疫情近期有惡化趨勢。法新社周二報道，過去兩周通報世衛的確診病例增加三成，譚德塞周二在記者會上稱，病例急升代表疫情遠未結束，指各地政府須採取經過驗證的措施如戴口罩和改善通風來應對疫情。譚德塞續指Omicron的亞型例如BA.4及BA.5推動全球確診病例、住院及死亡浪潮，而由於檢測和基因排序工作大減，令評估變異株在傳播、病徵和應對措施的效率上變得愈來愈困難。

（衛報/法新社）