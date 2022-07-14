白宮前國安顧問認助他國策劃政變

博爾頓（John Bolton）於2018年4月至2019年9月擔任特朗普政府總統國家安全顧問，還曾在列根政府、老布殊政府、小布殊政府中任職。2005年8月至2006年12月任美國常駐聯合國代表。

博爾頓受訪提委內瑞拉事例

他認為，把特朗普尋求推翻2020年大選結果的努力形容「精心策劃的政變」的說法錯誤，稱那不是特朗普的做事方式。CNN主持塔柏（Jake Tapper）回應指「發動政變者不一定聰明」，博爾頓說：「我不同意。作為曾協助策劃政變的人——不是這裏，在其他地方——這需要做很多工作。這不是他（特朗普）所做的事。」塔柏其後追問，博爾頓稱不會具體談細節，指相關政變最終失敗，但他後來提到委內瑞拉。

博爾頓2019年擔任國安顧問時，曾公開表態支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）號召軍方協助推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。塔柏問及博爾頓是否還有其他沒有說出來，他承認「的確還有」。

中國外交部發言人汪文斌昨在北京的例行記者會表示，對於有美國前高官承認曾策劃外國政變不感驚訝，他指這表明干涉別國內政、推翻別國政權已成為美國政府行為準則，是「美國規則」的一部分， 但這樣的規則只會受到世界人民的反對。

北京斥干涉別國內政「美國規則」

除了博爾頓這次說的委內瑞拉未遂政變，中通社報道指出，美國亦涉及1953年推翻當時的伊朗民族主義總理穆罕默德·摩薩德和越南戰爭，以至於21世紀入侵伊拉克和阿富汗，多年來美國干預他國內政一直為人詬病。

（Daily Beast/Axios/路透社/中新社）