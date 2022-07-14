帕勞歡迎北京交好 明言不改與台關係

北京近年成功向部分國家施壓與台灣斷交，如所羅門群島及基里巴斯。1999年跟台灣建交的帕勞亦面對中方壓力，例如2017年底中國限制旅行團前往帕勞。惠恕仁向《日經亞洲》表示只要他仍是總統，帕勞跟台灣的外交關係都不會改變。他提及中國時說：「帕勞面對很多壓力。我們告訴他們的是，我們沒任何敵人——所以我們不應去選擇。」他又稱歡迎中國跟帕勞發展關係，然而「不可以告訴我們不能跟台灣建立關係」。對於所羅門群島與中國簽署安全協議，惠恕仁稱安全議題屬一國的主權決定，他們會繼續跟所羅門群島對話。

衛報：中國兩武官PIF旁聽被逐

PIF會議昨日發生的小插曲亦突顯中美角力。美國副總統賀錦麗昨以視像方式在會議發言，現場有大批記者旁聽，在場兩名在記者群中的男子引起為《衛報》採訪PIF新聞的斐濟記者莫沃諾（Lice Movono）的注意，她留意到其中一人是中國大使館人員， 因她之前曾與之接觸最少3次，包括上月中國外長王毅出訪斐濟首都蘇瓦時，該男子是其中一名趕記者出會場的人。

莫沃諾稱她上前查詢對方是以中國大使館官員或是新華社代表的身分出席時，該男子搖頭示意自己不懂英語。莫沃諾其後知會禮賓人員，後者請她聯絡警方，警員其後到場帶走該兩名男子。《衛報》昨引述外交消息人士確認，涉事兩名男子是中國駐斐濟大使館的武官及副武官。

（日經亞洲/衛報/路透社）