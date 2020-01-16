美7招拉攏太平洋島國 抗華味濃 華府10年金援47億增設使館 北京促勿損第三方搞小圈子

賀錦麗太平洋島國論壇會議發言

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）由包括澳紐在內18國組成，第51屆峰會周二起一連4天在斐濟首都蘇瓦舉行，是所羅門群島今年4月與中國簽署具爭議的安全協議以來，太平洋地區領導人首次會面。今年會議主要討論新冠疫情和氣候變化等內部議題，不邀請中美等「對話伙伴國」與會，但中美近期擴大爭奪對太平洋地區的影響力，令今年的會議備受關注。賀錦麗周三在會議上透過視像發言，法新社報道稱對美國來說是外交勝利，而中國希望能有峰會場邊會議但被拒。另一方面，有報道指中國駐斐濟大使館兩名武官到場聆聽，但被警方帶離會場（見另稿）。

中國外交部發言人汪文斌昨澄清，賀錦麗受邀參加的是論壇框架下漁業專題會議，中方代表也應邀參加了論壇的相關專題會議和活動。

賀錦麗昨在演說中明言美國將加強對太平洋島國的外交關注和支持。她強調，美國希望「大大加深在太平洋地區的存在」。她宣布將首度任命太平洋島國論壇特使，增加美國在該區外交關係，並在基里巴斯和湯加設大使館，將在斐濟重建美國國際開發總署（USAID）區域代表處，以及讓和平工作團重返太平洋多國。賀錦麗還宣布投放在太平洋地區項目的資金增加兩倍至每年6000萬美元，持續10年，包括建造更能適應氣候變化的基建、打擊非法捕魚和投資海洋保育。這筆新資金需經美國國會通過。

暗諷華貸款致小國負巨債

賀錦麗暗諷北京的貸款政策，稱美國希望在海上安全、救災和基建上與太平洋島國合作，強調這些項目「不會導致債台高築」。她又不點名批評中國，稱各國能在「不受侵略或脅迫」地行事很重要，「當我們看到不良行為者試圖破壞基於規則的秩序時，我們必須團結一致」。

白宮表示，這些太平洋地區新協議是美國印太戰略一部分。斐濟在5月加入了美國的「印太經濟框架」（IPEF），美國國務卿布林肯年初出訪斐濟時，已表示會重啟在所羅門群島的大使館。太平洋地區擁有重要的航道、漁業資源和戰略地位，成為中美角力的熱點。

中國與所羅門群島4月簽署安全合作框架協議，外泄的協議草案顯示允許中方在當地部署武裝人員和停靠軍艦，引起澳洲、新西蘭和美國擔憂。中國外長王毅5月罕有訪問太平洋島國8天，尋求與10國簽署貿易和安全協議未能成功，但他仍與部分國家簽署雙邊經濟協議，包括基里巴斯。基里巴斯在本周峰會舉行前宣布退出太平洋島國論壇，儘管基里巴斯稱退出是因為不滿秘書長的任命安排，但該國反對派認為退出決定是受到北京施壓。

京促美方守諾 勿逼島國選邊站

中國外交部周一表示，中國從不干涉太平洋島國的內部事務。外交部發言人汪文斌昨有新回應，指早前有美方關官員表示「不要求島國在中美之間選邊站隊、有關的合作也不針對中方」，敦促美方「說到做到」。

（博彭社/法新社/路透社/衛報）