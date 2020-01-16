推遲14年超支近20倍 NASA黑人工程師「救亡」

韋布太空望遠鏡計劃最早在1996年以「下一代太空望遠鏡」（NGST）之名開展，原計劃耗費5億美元、於2007年發射升空，但由於各種原因導致計劃嚴重超支，發射日期一再推遲。當魯賓遜2018年3月接手後，項目進展亦非一帆風順。同年3月底NASA宣布望遠鏡再押後至不早於2020年5月升空，又在搖晃測試發現遮陽罩有螺絲鬆動問題，令他們要多花10個月時間處理；最終因為新冠疫情及其他事故，望遠鏡要到去年12月25日升空，總耗費其時已達100億美元。

慧眼識英雄促成魯賓遜接手韋布任務的NASA副局長楚比興（Thomas Zurbuchen）認為，魯賓遜有兩大優點令他勝任——首先是他曾參與很多項目，包括棘手項目；第二是平易近人，可取信於人。NASA內有不少黑人工程師，但62歲的魯賓遜是少有能做到高位的人。他在年輕時憑藉足球獎學金進入大學，擁有數學和電氣工程學位。1989年，魯賓遜加入NASA，歷任NASA分區研究中心副主任，以及副總工程師。

（紐約時報）