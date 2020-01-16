最遠古宇宙高清照曝光 韋布太空望遠鏡捕捉逾130億年前影像

韋布太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）是人類歷來最強大的太空望遠鏡，周一公布的是其所拍攝第一批影像的其中一張，照片中一部分的星系僅較138億年前的大爆炸（Big Bang）年輕約6億年。照片內充滿數以千計星系，並展示了一些人類至今觀測到的最微弱光線星體，部分亮光來自130億年前。

藉星系團窺看宇宙最深處

韋布望遠鏡利用離地球46億光年的SMACS 0723星系團當作「放大鏡」，窺看其背後極為遙遠又黯淡的其他星系。這是所謂「重力透鏡效應」（gravitational lensing），即前景星系的質量會扭曲空間，放大星系背後物體的光線，讓人類可以看到星體後的景像。韋布的主要成像設備近紅外線相機再將這些微弱的背景星系清晰展現。

感光力比哈勃高百倍

哈佛大學天文學教授洛布（Avi Loeb）解釋，周一照片中泛紅色的弧形是遠古星系，淺色的圓形和橢圓形則屬於前景較年輕的星系團。康奈爾大學天文學系系主任魯尼（Jonathan Lunine）說：「雖然這肯定不是韋布能看到最遠的地方，但它是人類拍到的最深太空影像，展示了這部優秀望遠鏡的能力。」美國太空總署（NASA）表示，今次觀測的星空在地球視覺而言範圍極小，就相當於地面上一個人手持一粒米伸盡望向天空的大小。

為了拍攝到清晰的影像，韋布要接連拍攝多張照片再組合，因此它要盡量固定位置。韋布太空望遠鏡計劃首席工程師阿特金森（Charlie Atkinson）說，它震動的距離不多於百萬分之17毫米。韋布的感光能力較前一代的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）高100倍，它今次只花12.5小時就完成這張合成影像，遠快過哈勃所需的數周。

NASA周二繼續公布韋布所拍攝的影像，包含由塵埃和氣體組成的船底座星雲（Carina Nebula），距離地球7600光年；還有2000光年外環繞一顆白矮星的南環狀星雲（Southern Ring Nebula）。周一在場的NASA署長納爾遜（Bill Nelson）表示，之後發布的照片中，部分星體將有135億年歷史，更接近大爆炸，「我們將接近回到起點」。

拜登：人類歷史一刻

拜登周一公布影像前表示，當中呈現「超過130億年前宇宙史上有記載最古老的光」，為人類開啟了宇宙歷史的一扇窗，形容這是對科技、美國以至人類的歷史一刻。他又藉此大讚國家，說：「這些影像將會提醒世界，美國能做大事，並提醒美國人，特別是下一代，沒有東西是做不到。」

（法新社/路透社/衛報）