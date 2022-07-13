英軍精銳涉阿富汗濫殺逾50人

插贓嫁禍 殺手無寸鐵者

BBC節目《廣角鏡》（Panorama）分析數百頁計的SAS行動報告，調查對象主要是2010年11月被部署到阿富汗的一個SAS中隊。該中隊被派駐6個月期間大部分時間在赫爾曼德省行動，當地是阿富汗最危險地方之一，塔利班伏擊及路邊炸彈很常見。該中隊主責拘捕塔利班指揮官及打擊製造炸彈的網絡。

在分析該中隊的夜間行動報告後，BBC發現多個報告驚人地相似，均指有被拘留的阿富汗男子從窗簾或家具後取出AK-47步槍或手榴彈後被擊斃。曾在該部隊服役的人稱，見過SAS成員在夜間任務殺死手無寸鐵者，亦看到涉插贓嫁禍，即在現場栽贓AK-47步槍，合理化殺死手無寸鐵者。該中隊在6個月行動間，死亡人數達3位數。

多名曾在特種部隊服役的人稱，SAS中隊間會比賽殺人，BBC審視的中隊則懷疑嘗試「刷新紀錄」。曾在特種部隊總部工作的高官關注該報告，「太多人在夜間行動中被殺，解釋並不合理。當有人被捕，他們最終不應死亡。此情况一再發生，已引起總部關注」。BBC報道，前特種部隊指揮官卡爾頓—史密斯曾獲知會有關涉非法殺人事件，即使在英國皇家憲兵對該中隊展開謀殺調查後，他亦沒轉交證據。

（BBC）