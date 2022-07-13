安倍出殯 民眾夾道送別

喪禮昨於當地時間下午1時開始，以只限親友參與的「家族葬」形式舉行，昨晨許多穿黑衣民眾已大排長龍到增上寺獻花悼念安倍。喪禮由遺嬬昭惠主持，安倍政治盟友、自民黨副總裁麻生太郎讀悼辭，岸田文雄、自民黨幹事長茂木敏充和前首相森喜朗等出席。昭惠直言事發突然，至今彷彿還在夢中，又說很感謝大家支持安倍，「我雖對自己未來感不安，但還是謝謝大家」。她在喪禮中向安倍靈柩獻花，並跟安倍臉貼臉約數分鐘深情惜別。

儀式後，靈車在東京政治樞紐永田町繞行，駛經安倍擔任首相時辦公的首相官邸、1993年晉身議員的國會大樓和自民黨總部，最後前往火葬場。增上寺外聚集數以千計民眾，他們在靈車駛過時揮手、鼓掌或鞠躬，向這名在任最長時間首相致最後敬意。

安倍火化後會葬於山口縣家族墓園中。政府周一決定向安倍授予最高等勳章「大勳位菊花章頸飾」表彰其功績，是二戰後獲此殊榮第4名首相。

賴清德出席喪禮 北京提嚴正交涉

台灣《自由時報》昨報道，台灣副總統賴清德昨獲以「至親摯友」身分獲邀出席喪禮。日本外相林芳正在記者會上強調，賴清德是以私人身分弔唁，又說「以非政府間實務關係維持跟台灣關係的我國基本立場來說，沒有任何改變」。中國外交發言人汪文斌昨在記者會上稱，台灣是中國一部分，沒有「副總統」，「安倍遇刺後台灣當局藉機搞政治操弄，這種計謀不可能得逞」。國台辦發言人朱鳳蓮說，希望日本政府恪守一中原則，「妥善處理涉台問題」。

（路透社/中央社）