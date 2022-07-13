沙特阿聯酋剩餘產能成疑

用盡恐損市場抗壓能力

沙特阿拉伯和阿聯酋是OPEC成員國中僅有具備產量緩衝的國家，官方數據顯示兩國目前剩餘產能合共相當於每日300萬桶。據國際能源署（IEA）的數據，這數字也只是全球產量的3%左右，大概相當於年底制裁可以限制到的俄羅斯石油供應量，而且實際緊急供應量或比官方數據更低。

國營「沙特阿美」（Saudi Aramco）表示最高產能可達每日1200萬桶，OPEC數據顯示迄今只在2020年4月曾經達到這數字。即使在外國施壓下，沙特在5月也未有用盡OPEC+內部同意的產量配額，比配額低每日12.5萬桶。但在拜登公布到訪前，沙特已展示和解的動作，促使OPEC+同盟加快本月和下月的增產進度，正式結束新冠疫情導致的減產。

有投資銀行估計，沙特產能的「近期軟天花板」會是每日1150萬桶，要再升高就需要額外鑽油開採。華盛頓智庫戰略與國際研究中心高級研究員卡希爾說：「沙特產量急升似乎不大可能。沙特以及油組與盟友（OPEC+）只有非常有限的剩餘產能，他們需要小心管控它。」

但彭博社提醒，海灣國家如果全面投入其剩餘產能，將可能有反效果，因交易商傾向憂慮全球市場缺乏儲備去應對潛在的擾亂情况。OPEC成員國利比亞因新一輪局勢動盪而令產量大減，便是一大警示。

（彭博社）