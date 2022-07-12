「一按銷毁」阻查敏感數據

有妨礙司法公正之嫌

「Uber文件」顯示Uber如何在法國、荷蘭、比利時、印度、匈牙利和羅馬尼亞至少使用「一按銷毁」技術12次。因應警察和其他執法部門頻繁搜查其辦公室，以尋找可用來封殺該公司未獲發牌提供的士服務、扣押車輛或檢控司機的證據，Uber開發出這項新技術。法律專家形容，文件提到的做法在法國、荷蘭、印度和匈牙利或有妨礙司法公正之嫌。

儘管Uber在加拿大和香港等地有「一按銷毁」系統不算秘密，但「Uber文件」反映該技術的使用範圍比原先所知更為廣泛，例如外泄電郵顯示，Uber時任行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）和時任歐洲法律主任德基維特（Zac de Kievit）曾指示資訊科技職員「殺死」對電腦系統的准入。

Uber宣稱該軟件「從來不應被用作阻撓合法監管行動」，卡蘭尼克透過發言人表示「一按銷毁」沒被用來在任何國家妨礙司法公正，也未曾被控告這項罪名。

（衛報）