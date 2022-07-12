前說客揭密Uber黑歷史 檔案曝光規避政府調查 藉司機遇襲事件博同情

《衛報》取得被稱為「Uber檔案」的逾12.4萬份Uber內部文件，包括8.3萬多封電郵、iMessages及WhatsApp信息。《衛報》將文件與國際調查記者聯盟（ICIJ）及英國廣播公司（BBC）、《華盛頓郵報》等傳媒分享，然後將內容於周日（10日）聯合發表。Uber靠着向司機提供補貼和車資折扣迅速在全球擴張版圖，被指走法律罅削弱的士業發展，惹來爭議。「Uber檔案」顯示，為平息外界對Uber的激烈反彈及贏得各國政府修改出租車及勞工法例，Uber單是2016年就花了9000萬美元（約7億港元）用於游說及公關上，對象包括時任法國經濟部長、即現任總統馬克龍。

巨額公關費游說政客立有利法例

法國巴黎是Uber首個在歐洲開拓業務的城市，遭到的士行業強烈抵制。2014年8月，馬克龍剛獲委任為經濟部長，他認為Uber可提供更多新職位，因此願意協助該公司，他並與卡蘭尼克會面最少4次。

「Uber檔案」又揭露，前歐盟委員會副主席兼數碼專員克勒斯（ Neelie Kroes）在2014年11月離任前，已與Uber商討加入該公司的顧問委員會，並在她仍未離任時代表Uber作非正式游說工作，涉嫌違反離任後需要有18個月「冷靜期」的規定。歐盟委員會昨日表示已要求克勒斯提交資料。

歐盟前數碼專員涉違規代游說

隨着的士業者生計受影響，歐洲出現多宗的士司機襲擊Uber司機個案。文件顯示在某些情况下，當司機遭到攻擊時，Uber高層馬上藉機尋求公眾和監管機構支持，卡蘭尼克向公司高層直言「暴力保證會帶來成功」。《衛報》稱，Uber會動員司機並鼓勵他們在遭受暴力對待時向警方投訴，利用傳媒廣泛報道促使當局讓步。卡蘭尼克發言人否認有關指控，稱「卡蘭尼克從未建議Uber以犧牲司機安全為代價，從暴力事件中受惠」。

Uber：昔行為不符現今價值觀

Uber周日稱，公司過去的行為不符現在的價值觀，今天的Uber已截然不同，「從一個對抗的時代轉為一個合作的時代，展現出願意與過去的競爭對手走上談判桌找出共同點，包括工會和的士公司」。卡蘭尼克因管理風格橫蠻，多次傳出公司性騷擾等問題，2017年被迫辭職。

至於有關馬克龍曾與Uber達成「秘密協議」的消息曝光後，惹來左翼和極右政客批評，譴責馬克龍與Uber的關係違反「我們所有的規則」並「掠奪了這個國家」。總統府發言人則稱，馬克龍當時擔任經濟部長，自然要與對叫車服務產生深遠改變的公司接觸。

（衛報/BBC/法新社/中央社）