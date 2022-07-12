前說客揭密Uber黑歷史 檔案曝光規避政府調查 藉司機遇襲事件博同情

【明報專訊】英國《衛報》取得逾12.4萬份外泄文件，揭露美國網約車平台Uber在2013至2017年由創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）擔任總裁期間，為擴張其全球業務涉嫌游說各國政要包括時任美國副總統拜登及時任法國經濟部長馬克龍等，修改有利Uber的勞工及的士業法例，又利用所謂「一按銷毁」的技術規避當局調查（見另稿），甚至涉犧牲司機安全來博取公眾同情。Uber回應時將過去的錯誤歸咎卡蘭尼克，強調對方離任後公司已經改變。《衛報》昨日再有後續報道，確認揭密者是曾任Uber說客的麥甘（Mark MacGann，圖）。52歲的麥甘質疑Uber明知故犯，又承認曾任高層的自己對公司問題行為並非完全沒有責任，懊悔是揭密動機一部分。
《衛報》取得被稱為「Uber檔案」的逾12.4萬份Uber內部文件，包括8.3萬多封電郵、iMessages及WhatsApp信息。《衛報》將文件與國際調查記者聯盟（ICIJ）及英國廣播公司（BBC）、《華盛頓郵報》等傳媒分享，然後將內容於周日（10日）聯合發表。Uber靠着向司機提供補貼和車資折扣迅速在全球擴張版圖，被指走法律罅削弱的士業發展，惹來爭議。「Uber檔案」顯示，為平息外界對Uber的激烈反彈及贏得各國政府修改出租車及勞工法例，Uber單是2016年就花了9000萬美元（約7億港元）用於游說及公關上，對象包括時任法國經濟部長、即現任總統馬克龍。
巨額公關費游說政客立有利法例
法國巴黎是Uber首個在歐洲開拓業務的城市，遭到的士行業強烈抵制。2014年8月，馬克龍剛獲委任為經濟部長，他認為Uber可提供更多新職位，因此願意協助該公司，他並與卡蘭尼克會面最少4次。
「Uber檔案」又揭露，前歐盟委員會副主席兼數碼專員克勒斯（ Neelie Kroes）在2014年11月離任前，已與Uber商討加入該公司的顧問委員會，並在她仍未離任時代表Uber作非正式游說工作，涉嫌違反離任後需要有18個月「冷靜期」的規定。歐盟委員會昨日表示已要求克勒斯提交資料。
歐盟前數碼專員涉違規代游說
隨着的士業者生計受影響，歐洲出現多宗的士司機襲擊Uber司機個案。文件顯示在某些情况下，當司機遭到攻擊時，Uber高層馬上藉機尋求公眾和監管機構支持，卡蘭尼克向公司高層直言「暴力保證會帶來成功」。《衛報》稱，Uber會動員司機並鼓勵他們在遭受暴力對待時向警方投訴，利用傳媒廣泛報道促使當局讓步。卡蘭尼克發言人否認有關指控，稱「卡蘭尼克從未建議Uber以犧牲司機安全為代價，從暴力事件中受惠」。
Uber：昔行為不符現今價值觀
Uber周日稱，公司過去的行為不符現在的價值觀，今天的Uber已截然不同，「從一個對抗的時代轉為一個合作的時代，展現出願意與過去的競爭對手走上談判桌找出共同點，包括工會和的士公司」。卡蘭尼克因管理風格橫蠻，多次傳出公司性騷擾等問題，2017年被迫辭職。
至於有關馬克龍曾與Uber達成「秘密協議」的消息曝光後，惹來左翼和極右政客批評，譴責馬克龍與Uber的關係違反「我們所有的規則」並「掠奪了這個國家」。總統府發言人則稱，馬克龍當時擔任經濟部長，自然要與對叫車服務產生深遠改變的公司接觸。