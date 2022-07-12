斯里蘭卡總統官邸成人民力量象徵

睹宮殿奢華 民眾悔選斂財總統

斯里蘭卡總統官邸200多年來一直是國家機構所在。在總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）落荒而逃後，此座宮殿現已成為斯里蘭卡「人民力量」的象徵。數以千計男女老幼上周六湧入此一壯麗建築，排隊等着坐上戈塔巴雅的座椅和其大牀。大宅花園內有人生火煮食提供膳食，身穿袈裟的僧人則對大理石地板和中央空調系統嘖嘖稱奇。官邸泳池在多人暢泳後池水已變得污濁。

普里馬瓦丁（AL Premawardene）說：「我們排長龍買火水、石油氣和食物，但戈塔巴雅卻享有另一種生活。」與兩名女兒到來參觀的哈欽森（Nirosha Sudarshini Hutchinson）稱，對投了戈塔巴雅一票感到羞愧，人們希望當權者將從國家竊取的錢交出來。僧侶蘇梅達（Sri Sumeda）對民眾闖入總統官邸一事說：「這突顯出當人民決定行使權力的時候，就可以成就什麼。」

總統府禁衛軍並沒阻擋民眾，還跟他們自拍；有示威者自發控制進出官邸的人流，官邸內亦有貼上標語要求民眾不要掠奪。

網傳總統搭船逃跑片段

警方表示，有民眾在官邸內發現1785萬盧比（約38.9萬港元）新鈔，周一將轉交法庭處理。

科倫坡市面已恢復平靜，但數以千計民眾周一仍在官邸內聚集，表明要待戈塔巴雅真正辭職才會罷休。總理辦公室周一表示，戈塔巴雅已向總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）確認會和全體內閣請辭，為成立團結政府鋪路。維克勒馬辛哈本人亦已表明會下台。網上流傳戈塔巴雅上周六逃離官邸後在科倫坡港口登上一艘海軍船舶的片段。斯里蘭卡各主要反對派領袖周日開會商討籌組跨黨派政府。根據憲法，一旦總統和總理下台，將由國會議長出任署理總統30天，其間由國會選出繼任總統人選。

（法新社/BBC/衛報）