統一教認槍手母為信徒 撇清安倍關係

強調山上母自願捐款 沒設配額

田中富廣表示，山上的母親1998年加入教會，教會得知她在2002年宣布破產，並稱沒紀錄顯示教會是否曾在破產後要求山上的母親捐款。他說，山上的母親在2009年至2017年停止出席教會活動，約在兩至三年前才重新與教友聯絡，最近半年來，一個月出席一次教會活動。田中強調山上母親捐款是自願，沒設下「配額」。

田中稱，安倍並非他們的教徒及顧問，儘管安倍曾在與該教會有關的活動中發言。據世界和平統一家庭聯合會網站，安倍去年9月出席了與該教會附屬組織主辦的一場活動，並發表講話稱讚該組織推動朝鮮半島和平。

集體結婚聞名 中國大陸列邪教

《每日新聞》昨引述調查人員報道，山上不滿安倍的外公、前首相岸信介從海外引入一個宗教組織，導致其家庭破裂，並認為岸信介的孫兒安倍晉三宣揚該組織，故要針對他。《讀賣新聞》昨引述參與調查的人士報道，山上供稱去年秋天就決定殺害安倍，並開始在家中製造武器。消息人士稱，山上去年在網上看到安倍為一個他極憎恨的宗教組織活動致辭的影片後，認為安倍與之有所聯繫，當時便決定殺他。山上稱原本想製炸彈，但認為可能濫殺無辜，於是改為製槍。他在YouTube觀看製槍方法，並在網上買材料，今春完成武器。

統一教於1954年在韓國成立， 創辦人是自稱「救世主」的文鮮明，聲稱「跨國和跨文化婚姻，是帶來理想和平世界的最快方法」，故以集體結婚聞名。曾有報道指文鮮明早期曾要求女信徒跟其性交，以得到「肉體上的救贖」。在中國大陸，統一教被列入邪教組織列表。

日語流利的文鮮明，1960年代末在日本發起反共政治運動，並與日本政客建立關係。他在全球建立商業王國，在韓國、美國和日本投資報業，包括創立保守派報章《華盛頓時報》，又涉足房地產及食品銷售等。文鮮明於2012年逝世，統一教在全球有約1000萬信徒，其中日本有約60萬。

（路透社/法新社/中央社）