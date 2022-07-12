「後安倍時代」自民黨暗湧 長遠對華政策存變數

【明報專訊】在備受前首相安倍晉三遇刺陰霾籠罩的參議院選舉過後，日本政壇將正式展開「後安倍時代」，執政自民黨內部的政治整合以至岸田政府的外交路線會如何變化值得關注。綜合3名熟悉日本政壇狀况人士意見，他們認為安倍原先領導的自民黨最大派閥「清和政策研究會」（即安倍派）因缺乏「二當家」，加上內部未有像安倍或前首相森喜朗級別的造王者，恐面臨長期混亂，而從安倍時代繼承下來的主要國內及外交政策，也有可能出現中長期的動搖。
缺具份量造王者穩定安倍派
曾跑政治和外交線多年的自由派傳媒編輯清原達彥（化名）在周日（10日）參議院選舉投票前預測，自民黨料能獲同情票而輕鬆取勝，但安倍的「缺席對岸田可能會帶來長期的不良影響」。
《日經新聞》上周六（9日）分析指出，安倍二度拜相時期主導改革二戰後以來重大安保及經濟政策，成為了繼任者菅義偉和岸田文雄的政策基石——在安保方面包括2013年設置首相直屬機關「國家安全保障會議」（註：類似白宮國家安全委員會的架構），以及翌年內閣釋憲變相解禁集體自衛權；經濟方面則有2013年跟日央行協議設定2%的通脹目標等。
岸田路線恐招保守派反彈
曾跑政治線、現跑外交線的資深記者仲村敏（化名）解釋，岸田文雄領導的自民黨內第四大派閥「宏池會」（即岸田派），比保守傾向的安倍派更傾向自由派，岸田本人的政治取向跟安倍也不一樣，因此他將來可能試圖高舉自己的自由主義政策，但這或招至安倍派或黨內其他保守勢力的議員抵制，損及其政治地位。倘若自民黨在參院選舉大捷，黨內保守派的要求將會提高，「如果岸田地位因此變弱，相信岸田定必十分懷念『調解人』安倍」。
在日本五大報之一任職、曾跑外交線5年的新聞編輯杉元俊樹（化名）分析，在有關對華政策及台灣問題方面，岸田政府短期內或不會有重大變化。安倍前年卸任後仍具影響力，到今年更主導提倡一系列政策，例如5年內將國防開支提高到GDP的2%和着手修改日本憲法第9條。
對華對台政策短期難大變
杉元認為，岸田本人對修憲並不積極，但如要推行自己特色的外交政策，可能會失去安倍派等黨內保守派的支持。他坦言，即使岸田親自嘗試，鑑於自民黨目前情况，岸田做不到太大變動。杉元指日本在安倍領導下很能妥善地應付中、韓挑戰，但萬一日本就「尖閣諸島」（註：日本對釣魚島的稱呼）或台灣問題跟中國發生爭端，鑑於安倍逝世後的政局與日本人的民族性格，日本或會改變自二戰以來的消極態度，即使未必會像二戰一樣攻擊他國，但會採取主動防禦態勢，無論中國做出何種選擇，日本已經確定如何反擊。
清原提醒，鑑於岸田個人傾向跟安倍不完全相同，日本外交政策中長期而言可能會有小混亂甚至動搖。