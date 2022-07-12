「後安倍時代」自民黨暗湧 長遠對華政策存變數

缺具份量造王者穩定安倍派

曾跑政治和外交線多年的自由派傳媒編輯清原達彥（化名）在周日（10日）參議院選舉投票前預測，自民黨料能獲同情票而輕鬆取勝，但安倍的「缺席對岸田可能會帶來長期的不良影響」。

《日經新聞》上周六（9日）分析指出，安倍二度拜相時期主導改革二戰後以來重大安保及經濟政策，成為了繼任者菅義偉和岸田文雄的政策基石——在安保方面包括2013年設置首相直屬機關「國家安全保障會議」（註：類似白宮國家安全委員會的架構），以及翌年內閣釋憲變相解禁集體自衛權；經濟方面則有2013年跟日央行協議設定2%的通脹目標等。

岸田路線恐招保守派反彈

曾跑政治線、現跑外交線的資深記者仲村敏（化名）解釋，岸田文雄領導的自民黨內第四大派閥「宏池會」（即岸田派），比保守傾向的安倍派更傾向自由派，岸田本人的政治取向跟安倍也不一樣，因此他將來可能試圖高舉自己的自由主義政策，但這或招至安倍派或黨內其他保守勢力的議員抵制，損及其政治地位。倘若自民黨在參院選舉大捷，黨內保守派的要求將會提高，「如果岸田地位因此變弱，相信岸田定必十分懷念『調解人』安倍」。

在日本五大報之一任職、曾跑外交線5年的新聞編輯杉元俊樹（化名）分析，在有關對華政策及台灣問題方面，岸田政府短期內或不會有重大變化。安倍前年卸任後仍具影響力，到今年更主導提倡一系列政策，例如5年內將國防開支提高到GDP的2%和着手修改日本憲法第9條。

對華對台政策短期難大變

杉元認為，岸田本人對修憲並不積極，但如要推行自己特色的外交政策，可能會失去安倍派等黨內保守派的支持。他坦言，即使岸田親自嘗試，鑑於自民黨目前情况，岸田做不到太大變動。杉元指日本在安倍領導下很能妥善地應付中、韓挑戰，但萬一日本就「尖閣諸島」（註：日本對釣魚島的稱呼）或台灣問題跟中國發生爭端，鑑於安倍逝世後的政局與日本人的民族性格，日本或會改變自二戰以來的消極態度，即使未必會像二戰一樣攻擊他國，但會採取主動防禦態勢，無論中國做出何種選擇，日本已經確定如何反擊。

清原提醒，鑑於岸田個人傾向跟安倍不完全相同，日本外交政策中長期而言可能會有小混亂甚至動搖。

明報特約記者 許東爀