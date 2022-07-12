弔唁安倍 日台破50年交流慣例 副總統賴清德突訪東京 外務省消息稱私人行程

日建交北京後 最高級現任台官員到訪

安倍晉三葬禮今天舉行，其遺體昨先運至東京增上寺，傍晚舉行守靈儀式，會場周邊部署大量警力戒備。日本內閣昨天決議，向安倍追授最高等勳章「大勳位菊花章頸飾」，這是戰後第4位日本首相獲此殊榮。日本國內外政要昨續往安倍的東京宅邸弔唁，其中台灣副總統賴清德被日本電視台拍攝到在台灣駐日代表謝長廷陪同下現身，令外界驚訝。《自由時報》報道，賴清德稍後還被目擊以「家屬親友」身分往增上寺向安倍上香。台政府機構昨下半旗悼念安倍。

台媒指賴清德是1972年日本改跟北京建交以來從台灣赴日的最高層級現任官員。因無正式外交關係，台灣總統、副總統、行政院長和外長等高官慣例上無法訪日，但賴清德這次明顯打破這點。他對上一次訪日是2019年5月，當時他正角逐民進黨總統初選，已辭去行政院長職位，當時安倍仍是日本首相，未知二人有否私下會面。

外界焦點之一是賴清德的訪日名義。台灣總統府只稱賴跟安倍及其家屬是多年好友，但沒進一步評論。《聯合報》指賴是總統蔡英文特使身分赴日弔唁，民進黨立委郭國文也稱賴是領蔡英文之命前往東京。但日方強調賴是私人身分，路透社引述外務省官員稱，賴清德「很可能仍在日本，但他是處於私人行程，以安倍友人身分致意」，未進一步透露會逗留多久。《自由時報》則指按「台日默契」，賴清德此行是定位「私人行程」。

日記者：岸田繼承挺台 張望：僅順水人情

另一焦點在於岸田政府放行的政治意義。日本右派報章《產經新聞》的台北支局長矢板明夫在社交平台專頁分析，其一因素或是自民黨剛在參議院選舉大捷，岸田政權高枕無憂而有此突然決定，「反正現在也不怕得罪中國了」。他認為，這說明岸田文雄「不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步」。

不過，日本早稻田大學國際教養學部准教授張望向本報稱，岸田今次「應該是做了個順水人情，不代表日本對台政策會出現重大轉變」。他解釋，岸田派傳統上主張鴿派和解外交，跟安倍派的親台鷹派立場有很大不同，而且岸田本人和台灣關係不算密切，去年上任初期即以「具平衡感」的鬼木誠出任防衛副大臣，取代曾主張「台灣有事就是日本有事」的中山泰秀，「可見岸田對台立場的謹慎之處」。

中國副外長昨往駐華使館弔唁

北京昨未回應賴清德訪日，但共同社分析中國肯定會作出激烈反彈。中國外交部昨日較早前公布，副部長馬朝旭已前往日本駐華使館，代表中國政府就安倍不幸離世表示哀悼。對於日媒提問有無派人參與安倍葬禮的計劃，外交部發言人汪文斌昨回應稱，中方尚未收到日本政府關於在日本國內官方治喪安排的正式通報，「我們將在得到日方正式通報後研究相關事宜」。

自民黨因安倍效應在參院選舉大捷，連同其他政黨，修憲派穩過2/3議席門檻。岸田昨日表明將繼承安倍遺志，特別是安倍生前重視的修憲等議題。汪文斌昨表示，希望日方認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。

（綜合報道）