黨魁戰起跑 約翰遜「埋地雷」 被指任命不合適官員 擾新政府工作

約翰遜宣布辭任黨魁後，多名黨員宣布參與競逐，包括前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）、運輸大臣夏博思（Grant Shapps）、新任財相查學禮（Nadhim Zahawi）及辛偉誠（Rishi Sunak）等。《星期日郵報》指外相卓慧思（Liz Truss）亦計劃周一宣布競逐。

《觀察家報》引述最新民調，指55.4%支持保守黨的受訪者認為辛偉誠會成為一名好首相，其次是賈偉德，有50.5%。

觀察家報：辛偉誠逼宮惹怒約翰遜

辛偉誠上周五稱獲80至100名國會黨友支持，在防相華禮仕（Ben Wallace）上周六表明不角逐後，辛偉誠的選情更被看高一線。不過他因未向受生活成本上漲之苦的民眾提供足夠支援而面對批評，其妻涉避稅及他因「派對門」醜聞而被定額罰款，亦打擊他的形象。

辛偉誠與賈偉德上周二辭職，觸發兩天內逾50名政府官員請辭，成為約翰遜辭職導火線。有黨高層稱，約翰遜對被迫下台心有不甘，正計劃向「始作俑者」報復。

《觀察家報》指辛偉誠是約翰遜的主要泄憤對象。報道引述約翰遜的盟友表示，辛偉誠的「忠誠度及行為規模」問題，指他數月來「陽奉陰違」，一面向約翰遜表忠，一面密謀成為新黨魁。

英國《太陽報》報道，上周五起已出現抹黑辛偉誠的行動，例如有政敵翻出舊片段，顯示辛偉誠年輕時受訪曾經說出「我沒有工人階級朋友」的「勢利」言論，亦有官員認為辛偉誠穿上價值300英鎊（約2833港元）的運動鞋時，不會認真討論生活成本危機。

另一方面，有保守黨高層批評約翰遜知道自己將要下台時，胡亂安排不勝任的國會議員擔任政府中至初級職位，藉此給繼任者「埋地雷」，此舉將令新首相無可避免解僱當中大部分人。該高層稱：「這些任命是我在政界看過最駭人聽聞的事。這顯然是為了破壞繼任人上任最初數星期的工作。」

（觀察家報/英國《太陽報》/路透社/英國天空新聞）