斯里蘭卡議長：總統允辭職 示威者續佔官邸

國會議長阿貝瓦德納前晚發表電視演講，表示戈塔巴雅向各黨領袖讓步，「為確保和平過渡，總統表示將於7月13日落台」。總理維克勒馬辛哈同日也宣布辭職，但會看守直至完成交接。鑑於總統和總理俱請辭，按憲法將由國會議長暫代總統最多30天，其間國會須從225名議員中選出下一任總統，完成戈塔巴雅餘下兩年任期。目前反對派議員共113人，剛好過半數。

消息指戈塔巴雅匿海軍基地

73歲的戈塔巴雅昨下落未明。國防部消息表示，他周日抵達斯里蘭卡東北部的亭可馬里海軍基地。戈塔巴雅曾任防長，其兄馬欣達（Mahinda Rajapaksa）5月辭任總理後，也被護送到一個海軍基地。

最大城市科倫坡經過之前一天的大示威，周日市面已見平靜。昨天總統府外縱有安全部隊人員守衛，但仍容許民眾進出。

斯里蘭卡的經濟危機隨着新冠疫情曠日持久，外匯儲備萎縮而浮現，自3月起糧食、燃料和醫藥等必需品愈見缺乏，民眾矛頭指向馬欣達和戈塔巴雅所屬的拉賈帕克薩家族，質疑他們掌控政經要職卻管治不善和貪污，例如二人弟弟巴茲爾被指在出任財長期間，在每份政府合約都抽取10%回佣。連月受困停電的民眾前日闖入總統府，卻見冷氣大開。

斯里蘭卡政府尋求30億美元救助，國際貨幣基金組織（IMF）昨表示擬跟進相關技術討論，正密切留意當地局勢。

（路透社/法新社/彭博社/CNA）