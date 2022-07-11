刺殺安倍疑兇面臨殺人控罪 曾研炸藥行兇

警方事發後曾到山上的寓所搜查，搜出5把與犯案兇器類似的自製槍。兇器用木和金屬管製成，槍身為3根以膠紙綁在一起的金屬管。山上在每根金屬管裝6發子彈，因此共可發射18發子彈。日本經濟新聞報道，警方在山上的車上發現試槍用木板和用來晾乾火藥的錫紙盤。他試射後選擇了殺傷力最大的槍行兇。

當局得知山上在上周五安倍發表演說前一小時已到達案發現場。NHK引述多名警備相關人士稱，案發時安倍身邊備有一名警視廳安排的專屬護衛特警，奈良縣警亦安排了便衣警員等共數十人參與保安，惟第一槍響起前警員並無察覺有可疑人。影片更顯示，槍手在安倍背後開第一槍後，安倍還回頭看，直到開第二槍他才中彈倒下，但兩聲槍響的3秒間並無保安人員擋在安倍與槍手之間，保安被指漏洞百出。美國國務院昨表示，國務卿布林肯今將到東京親自就安倍遇刺身亡一事致哀，並與日方官員會面。

（NHK/路透社/彭博社）