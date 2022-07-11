安倍效應參院大勝 岸田迎「黃金3年」 修憲派取逾2/3議席 成績超預期

今次參議院選舉改選248席中的一半124席，再加1席補選，共125席。首相岸田早前稱其「勝利目標」是「自民—公明」執政聯盟在參院取得逾半125席，而兩黨目前控制70個非改選議席，因此目標在今次選舉中取得最少55席。

日本各大傳媒於投票結束後公布票站出口民調：至本港今晨1時，自民黨已取得63個改選席，連同公明黨12席，共取75席，超越岸田所定的目標。由自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨4黨，以及親執政黨的無黨籍議員組成的修憲派，在昨日選後最少取得174席，已超越修憲所需的三分之二議席（166席）門檻。

岸田感滿意 首務之一遏通脹

岸田昨晚確認執政聯盟取得過半改選議席後，以及修憲派維持三分之二修憲議席門檻後，於日本放送協會（NHK）選舉節目對斬獲眾多議席感到滿意，稱「在選舉期間聽到選民嚴厲批評，他視之為強烈鼓勵以繼續從政」，強調今後將復興經濟。他表示，修憲「須得到國民理解，希望將對相關議案進行深入討論」。共同社報道，岸田確認執政聯盟取得過半改選議席後，已開始準備9月前改組內閣和自民黨高層，認真商議為應對高昂物價修改財政預算，並計劃於10月召開國會秋季臨時會議，被指為長期執政謀求向心力。

由於在野黨間分裂嚴重，自民黨在今次參議院選舉中大勝，被指將為岸田執政迎來「黃金3年」，如岸田不主動解散眾議院舉行大選，則下次眾議院選舉期限定於2025年9月底，其間日本不會有全國性選舉，影響中央政府施政。日本定於明年春季舉行統一地方選舉，選出部分地方知事（地方行政首長）、市長和地方議會。

須公投通過 推動修憲有障礙

有分析指由修憲派目前在眾議院亦控制三分之二議席，達到修憲門檻，猜測岸田很有機會在往後「黃金3年」推動修憲，成為戰後第一個落實修憲的首相。安倍在任期間通過一系列安保法案，促進解禁集體自衛權的法律保障，但修改日本憲法第九條，讓日本得以成立國防軍，並在有需要時使用武力並擁交戰權，確立自衛隊地位，被指一直是安倍的夙願。

岸田3月雖表示會積極推動修憲，將自衛隊明確寫入憲法第9條中，但他能否完成安倍的遺願亦存疑問，因修憲解禁集體自衛權在日本是重大和敏感的議題，最終亦須在公投獲過半國民支持。岸田在NHK節目表示修憲「須獲國民理解，希望將對相關議案作深入討論」。自民黨幹事長茂木敏充亦在NHK節目表示，應「盡早着手準備修憲」，指修憲派4黨間就修憲項目優次以及時間表尋求共識至關重要。

（共同社/日本經濟新聞/NHK/每日新聞）