示威者闖官邸 斯里蘭卡總統落跑 兩萬軍警難擋10萬民眾 總理請辭

斯里蘭卡政府積欠510億美元（約3980億港元）外債，無法入口糧食、能源和藥物等必需品，民眾生活陷困，他們歸咎戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）及其拉賈帕克薩政治家族造成這場人禍，不少人自4月起在總統官邸外紮營示威，要求該家族離開政府，數月間只剩戈塔巴雅留任，但經濟情况持續惡化。民間近日遂發動7月9日「戈塔還鄉」（Gota go village）大示威。大批群眾早自數日前出發，從四方八面前赴最大城市科倫坡集會。

上周五前已撤 疑登軍艦出海

部分示威者昨晨湧入科倫坡的政府區，沿途冒着催淚彈和水炮，拆除警察路障，最終闖入總統府，並進佔鄰近臨海的總統辦公室。當局上周五（8日）已派出持突擊步槍的士兵，支援警員守衛戈塔巴雅辦公兼居住的總統府，士兵連警員合計近兩萬人，但仍未能阻止示威者闖入。當地傳媒News 1st的影片顯示，示威者在總統官邸內揮舞國旗，也有人跳進官邸內的泳池慶祝，看不到府內有任何保安或官員。

路透社引述國防消息人士指戈塔巴雅上周五已離開官邸。一名高級國防消息人士向法新社表示，他在示威者搗入前不久由一組軍兵護送往安全地方。一名高級公務員說只曉得戈塔巴雅安全地與海軍在一起。News 1st引述科倫坡港務長報道，有車隊護送乘客登上一艘海軍軍艦，另將一批行李送上另一艘軍艦，兩艘軍艦之後一起離開港口。

一些示威者昨也搗進了總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）官邸，他事前已轉往安全地方。維克勒馬辛哈5月才接替戈塔巴雅兄長馬欣達走馬上任，昨召開政黨領袖緊急會議商討化解政治危機之策。其辦公室稱他願意按反對派領袖的建議辭職，以便籌組多黨政府。多黨領袖主張戈塔巴雅、維克勒馬辛哈離職，由國會議長暫代總統，然後由國會議員選舉他們其一同僚擔任餘下任期的總統、任命兼容多黨的內閣官員，繼而舉行選舉。

（路透社/法新社/彭博社/CNN）