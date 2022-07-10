刺殺勢激發同情票 修憲派望奪參院2/3議席

自民黨昨繼續競選 強調不向暴力低頭

安倍遇刺後一日，各政黨昨日恢復競選活動，岸田文雄在山梨縣向600名支持者說：「我們絕對不能夠容忍在選舉期間，使用暴力壓制言論。」現場明顯加強保安，設置了金屬圍欄把岸田和群眾隔開。顧問公司Teneo副總裁布雷迪（James Brady）預計周日會有大量同情票湧現支持自民黨，進一步提高該黨的勝利幅度，促使岸田能推動安倍在位時無法實現的修憲願望。

今次是日本未來3年唯一的全國性選舉，若執政自民黨獲勝，岸田將有足夠時間推動其政策目標，包括其「新資本主義」、尋求擁有打擊敵方導彈發射基地的「反擊能力」，甚至是修憲。參議院共有248席，每3年改選半數議席，今次再加上1席補選，共125席。身兼自民黨總裁的岸田為這次選舉定下了「勝利線」，就是包括非改選議席在內，自民、公明兩黨的執政聯盟要在參議院獲過半議席。目前兩黨在非改選議席中有70席，因此若執政聯盟在選舉取得55個或以上議席，就能達過半的125席。

岸田有望推動安倍修憲遺願

《日本經濟新聞》上周日（3日）公布的民調顯示，預計自民黨可單獨贏得約60席，超過岸田定下的最低門檻勝利標準，且支持修憲4黨（自民、公明、日本維新會和國民民主黨）預計可取得逾82席，連同這4黨原本擁有非改選的84席，將可達到提出修憲門檻所需的三分之二議席即166席。日本憲法規定，若修改憲法，必須獲得參眾兩院三分之二議員贊同，之後舉行公投。修憲派目前已在眾議院獲三分之二議席。

在俄烏戰爭和擔憂北京武統台灣下，英國《金融時報》指出，今次選舉為岸田提供了修憲的「黃金機會」。NHK最近的民調顯示，42%受訪者最關注經濟問題，但仍有17%人稱外交和安全政策是他們優先關心的事項。政治分析家本田正利（Masatoshi Honda，音譯）說：「這次選舉最大的隱藏議程是修憲。」根據和平憲法第9條，日本放棄以武力作為解決國際爭端的手段。岸田3月時表明會積極推動修憲，將自衛隊明確寫入憲法第9條中，避免違憲爭議。

隨着愈來愈多民眾接受修憲及地緣政治環境的不確定，加上公明黨首次在競選中承諾將考慮確立自衛隊在憲法中的地位，分析家認為，岸田有可能成為首名落實修憲的首相。反對黨立憲民主黨則批評推動修憲可能破壞日本與中韓的關係，加劇地區局勢緊張。

（金融時報/日經亞洲/路透社）