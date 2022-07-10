奈良警方認「保安出問題」 鞠躬道歉

鬼塚在昨傍晚召開臨時記者會，他確認安倍事發前一日（即7日）才臨時決定到奈良輔選，相關人員有確實安排人力並制定保安方案，自己也曾過目該份計劃書。他坦言「無可否認在對安倍的保護和安全措施上有問題」，但須再深入調查釐清確切的漏洞。

日本電視台較早前引述奈良警方報道，事發時安倍只有一名武裝特警和幾名地方警員隨行。奈良警方拒絕透露有多少名警員處理安倍的保安事宜，但報章《體育日本》引述自民黨奈良縣辦公室報道，昨日現場共有22人保護安倍，包括奈良縣7名負責保護重要人物的人員及15名縣警。然而，他們未能發現槍手山上徹也，也未有阻止他走到距離安倍僅3米處開槍。

現場空曠風險高 360度可受襲

前警官吉川祐二表示，特警應以受保護者為中心圍成圓形，背對受保護者站立，朝四周警戒，但「根據現場影片來看，這種保安佈置並沒有做好」。吉川稱，疑犯走近安倍時，其背後似乎有兩名警官，其中一人疑發現可疑人物，朝另一人耳語，實際上此時他應要上前阻止對方再走近，但最終任由疑犯靠近到足以開槍距離，「這是警備的疏失」。《讀賣新聞》亦引述一名熟悉保護政要的前高級警官質疑，有關方面為何選擇一個後方如此空曠的地方作為拉票活動會場，令安倍從360度方向都能被襲擊，風險很高。

（共同社/路透社/中央社/讀賣新聞）