安倍妻聞噩耗痛惜夫無法再從政 睹遺體崩潰

靈柩返安倍家 首相到場弔唁

安倍遺體日本時間昨清晨6時（本港時間上午5時）前運離其過身的奈良縣立醫科大學附屬醫院，昭惠隨車同行，下午約1時半抵達安倍位於東京澀谷區的住所，自民黨高層在場迎接。其後首相岸田文雄和東京都知事小池百合子等眾多官員政要，以及一般民眾到場弔唁。

新聞網站FRIDAY報道，安倍昭惠前日在趕往奈良醫院途中一直壓抑情緒，僅向同行友人低聲訴說「安倍他再也不能從政了」。她其後目睹丈夫遺體終不禁崩潰大哭。安倍母親洋子在護老院看到兒子遇刺的電視新聞後，也放聲大哭。

《週刊POST》去年12月報道，安倍夫婦二人膝下無兒，而兄長安倍寬信的長子無意踏足政壇，故安倍晉三屬意親弟岸信夫長子岸信千世繼承其政治衣鉢，其身邊人士稱岸信千世更有機會因此過繼給安倍晉三。岸信夫於2020年9月出任防衛大臣，而岸信千世現為其秘書官，被指是為其從政鋪路。

（朝日電視台/FRIDAY/週刊POST）