槍手稱母向教派捐身家 歸咎安倍 「比殺宗教團體領袖易」 策劃數月多次跟蹤

認為安倍助該組織在日壯大

共同社引述調查相關人士表示，41歲疑兇、前海上自衛官山上徹也作供時提及「母親向宗教團體捐獻大量金錢」，其他日媒亦提到，山上供稱「母親是該組織的信徒並沉迷其中，捐獻了大量金錢導致破產，令生活困苦」，認為必須復仇，又指「原本計劃刺殺該組織的幹部，但難以與他們接觸」，而他從前調查便發現安倍與該宗教團體有聯繫，「認為安倍協助該組織在（日本）國內壯大，故心懷怨恨」，強調「製造了一把槍打算殺死他（安倍），不管怎樣都想殺了他，因此跟着他前往各處助選場合」，而案發前一天「也去了岡山的會場」。奈良縣警認為山上抱有強烈殺人動機，將詳細調查山上母親是否與供詞提及的團體存在糾紛。

奈良縣警前晚在記者會上拒絕透露山上口中的「特定團體」，但《現代Business》網站獨家報道，山上供述「自己母親是『統一教會』信徒，而他知道安倍晉三與『統一教會』關係密切，故以他為目標」。

網購火藥自製槍 可射18彈

《讀賣新聞》報道指，安倍上周四晚到岡山市民會館發表助選演說，10分鐘後離場，活動有約2300人參加，相信山上透過網上公布的行程知道安倍去岡山。報道又指，岡山的活動雖有記錄到場人士的姓名與住址，但事後查無山上的名字。奈良縣警懷疑山上跟蹤安倍，不排除他在岡山期間帶着自製武器，尋找下手時機。

《每日新聞》則引述調查人員透露，山上使用的兇器槍身由3條金屬管經膠帶綑綁組成，每條金屬管裝有6發子彈，相信共可發射18發子彈。山上供稱在數月前開始自製槍械，並從網上購買火藥。奈良縣警在山上住所搜出5把與犯案兇器類似的自製槍械及爆炸品，正調查相關製作過程。

同學稱兇手文靜 同事稱不善交際

山上的初中與高中同學向日本放送協會（NHK）表示，山上就學時文靜不顯眼，既沒惹麻煩，亦沒被孤立，在運動和學業上表現不錯。山上的高中同學又指，他參加啦啦隊表現異常認真，有別平日文靜印象，但不像抱有極端思想，也未展現對政治和軍事的興趣。山上高中畢業後，2002年至2005年間任職海上自衛隊，曾學習裝拆和操作槍械。他前年10月起在京都一間工廠任職，自今年4月開始經常缺勤，後來更稱病主動辭職。一名前同事稱，山上中午會獨自在車內用膳，似不擅交際。工廠經理則表示，山上的工作態度沒有問題，對他行兇感到震驚。

多個國家及地區領袖悼念安倍離世，中國國家主席習近平昨日向日本首相岸田文雄發唁電，指自己曾與安倍就「構建契合新時代要求的中日關係」達成「重要共識」，現願同岸田繼續發展兩國睦鄰友好合作關係。美國總統拜登前天致電岸田，對安倍被殺表示「激憤和悲傷」，並致以深切慰問。香港特首李家超發聲明稱，香港與日本在安倍任首相期間「保持緊密合作關係，在經貿、旅遊及文化等方面交流頻繁，取得積極進展」。

（綜合報道）