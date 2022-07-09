金融時報：英保守黨擬9月初任命新首相

馬卓安籲簡化選黨魁程序

有保守黨人擔心約翰遜一旦留在首相府仍有可能不受約束，但其辦公室前日說，重大財政決定會留給下任首相。前首相馬卓安（John Major）呼籲簡化選黨魁程序以盡快選出取代約翰遜的人選，他周四致函掌控保守黨魁選舉的「1922委員會」，稱讓約翰遜留任3個月「不智並站不住腳」，認為約翰遜為國家着想應即時離任，又建議由副首相藍韜文擔任臨時首相，而選黨魁時可取消全體黨員投票的部分，只由黨內國會議員投票，以簡化選舉程序，但教育大臣祁湛明（James Cleverly）昨表示不同意，認為選黨魁除講求快，也要恰當和專業。

部分保守黨議員已表態有意競逐黨魁，率先表態的是總檢察長柏斐文（Suella Braverman）。前脫歐事務官員貝克（Steve Baker）以及曾表示支持給予持BNO港人英國公民身分的國會下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat），其後也宣布會競逐。

（路透社/法新社/金融時報）