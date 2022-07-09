學者料安倍派陷混亂 岸田獨立外交空間增

參議院選前民調：

連盟友議席或達修憲門檻

參議院周日的選舉將改選248席中的125席，岸田早前把勝利門檻定於執政聯盟連盟友公明黨合共控制參院整體一半議席。《日經亞洲》本周日（3日）引述民調推算，自民黨有望取60席，連同盟友可望過半。安倍生前一直推動修憲，提倡將自衛隊地位寫入憲法第九條；若要修憲，提出的一方須在參眾兩院各有三分之二議席。日經亞洲民調顯示支持修憲的政黨，包括自民黨、公明黨、日本維新會和國民民主黨或贏得逾82席，連同這4黨原本84席，「修憲派」或可控制166席，即剛超過三分之二門檻。

日本早稻田大學國際教養學部准教授張望向本報稱，估計安倍遇刺後，自民黨仍會勝出參院選舉。他說比起修憲，如何應付通脹和加強國防力量才是今次選舉的重要議題，而安倍特別支持強化日本國防。

他說，在安倍遇刺後，自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）或陷混亂，而岸田任會長的岸田派（宏池會）面對安倍派的壓力會有所減輕。外交層面上，張望稱岸田的對華戰略屬「具平衡感的制衡路線」，比安倍的對華路線略為溫和；安倍死後，岸田將有更多空間實施具宏池會色彩的獨立外交路線。

安倍原擬訪台 避過中日關係風暴

張望又提到，安倍原打算下半年訪問台灣，勢必引來中日關係另一波風暴，今次事件是陰差陽錯地避免了中日關係惡化。台灣知日派人士原擬今年8月舉行「台灣安倍晉三之友會」成立大會，原本或是安倍訪台的時機。

明報記者