生活成本漲 全球多7100萬窮人 聯國報告：戰爭推高糧油價 疫下窮國雪上霜

報告指出，石油及小麥的高價格打擊那些去年巨額借貸用於新冠疫情援助措施的國家，令這些國家雪上加霜，幾乎沒公帑用於紓緩生活成本上漲的措施。報告預計目前的生活成本或把額外5100萬人推向每日只有1.9美元（近15港元） 生活費的極端貧窮階層，有2000萬人被推向只有每日3.2美元（近25港元）生活開支的水平。《華郵》指俄軍侵烏後，石油價上升逾三成，小麥價增加逾七成，雖然價格在最近數周有所回落，但分析預計大宗商品價格將保持在較高水平。

UNDP署長施泰納（Achim Steiner）稱，針對159個發展中國家的分析顯示，今年主要商品價格飈升情况，已衝擊撒哈拉以南非洲、巴爾幹半島、亞洲等地的部分地區。報告指最受物價上升影響的國家包括亞美尼亞、烏茲別克、巴基斯坦、馬里和也門等。他警告指今次生活成本危機正以驚人速度讓數百萬人陷入貧困甚至飢餓，緊接的是社會動盪加劇的威脅。

倡針對式派錢助窮人 更公平具效益

報告指相較於補貼能源及食品等各方面，政府針對式派錢較「較公平及具成本效益」，因社會之中較富裕一群通常從前者得益更多。UNDP正尋求向最脆弱國家直接發放資金，亦希望富裕國家擴大在新冠疫情期間協助貧窮國家的「暫緩債務償付倡議」（DSSI）。

多國都正尋求應對危機，其中法國總理博爾內（Elisabeth Borne）周三（6日）在國會表示，會再國有化政府現持有84%股份的法國電力公司（EDF），應對俄軍侵烏引發的能源危機。博爾內指他們須面對戰爭後果及未來的巨大挑戰，確保國家主權。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/衛報）