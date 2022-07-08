約翰遜辭職 暫留相位惹批評 下周公布黨魁選舉時間表 自稱捍衛相位「彰民意」

58歲的約翰遜在當地時間周四（7日）中午12時半（香港時間昨晚7時半）在唐寧街首相府外發表6分鐘演說，正式宣布辭職，成為戰後在位時間第4短的英國首相。他昨天委任新內閣接替辭職官員，自己則會留任至新黨魁選出為止。約翰遜表示，「對要放棄世上最好工作感到可惜」，但表示會支持新黨魁。他又感謝2019年大選投票給保守黨的數以百萬計選民，令保守黨贏得巨大民意授權，以及自1987年以來的最大國會優勢。

戰後第4「短命」英揆

約翰遜昨表示對無法繼續擔任首相感到難過，因沒法見證諸多想法和項目實現。約翰遜此前向內閣官員表示，下周將與財相查學禮（Nadhim Zahawi）公布新的經濟計劃，當中包括減稅，如今隨着他辭職恐受影響。

英國廣播公司（BBC）昨報道，被選出的保守黨新黨魁將於10月該黨大會上獲推舉為新首相，意味約翰遜有機會任看守首相3個月。但英國保守黨分支、蘇格蘭保守與統一黨前黨魁戴維森（Ruth Davidson）批評約翰遜不應留任至10月，形容他有相關想法「完全無稽」。

BBC：10月誕新首相

英國民調機構YouGov昨對716名保守黨員的最新民調顯示，防相華禮仕（Ben Wallace）獲最多人支持出任新黨魁，支持度達13%，而前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）則以12%支持度緊隨其後（表）。

約翰遜上月捱過一次保守黨內不信任動議，但本周二衛生大臣賈偉德與財相辛偉誠相繼掛冠，揭開新一輪逼宮帷幕。兩天之內，有逾50名內閣等高級政府官員辭職，其中包括5名內閣大臣級官員。地方發展大臣高文浩（Micheal Gove）周三勸約翰遜辭職後，同日被辭退，由前商業大臣祁國光（Greg Clark）接替。《金融時報》引述白廳消息稱，部分保守黨議員獲給予職位填補官員辭職潮出現的空缺，但也推掉。

被指是約翰遜忠實盟友的內政大臣彭黛玲（Priti Patel）和運輸大臣夏博思（Grant Shapps）早前都促請約翰遜辭職。《金融時報》表示，約翰遜昨天中午宣布辭職前，與掌控保守黨黨魁選舉的保守黨下議院黨團機構「1922委員會」主席布雷廸（Graham Brady）會面，表示應為保守黨與英國的利益而辭職。「1922委員會」於下周一改選，原定將修改黨內彈劾規例，並預期翌日再針對約翰遜舉行不信任投票。

在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示：「約翰遜辭職下台對全國來說是個好消息……但早就該辭職了，他一向都不適任。他必須為內閣的大量謊言、醜聞和欺詐負責。」

撐烏自由 澤連斯基：真朋友

外界關注新政府的政策走向。約翰遜昨在辭職宣布中，特別提到英國會繼續支持烏克蘭人為自由而戰，又表示希望英國繼續在基建、技術和科技方面有所提升，成為歐洲最繁榮的國家。烏克蘭總統澤連斯基昨稱讚約翰遜是「真朋友」。

（金融時報/BBC/衛報/路透社）