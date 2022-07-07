歐最大核電站變「俄軍基地」 部署火炮挖壕溝 恐釀核災難

報道指俄軍上月在核電站部署一輛Smerch多管火箭炮發射車，增加「冰雹」（Grad）火箭發射器、坦克和運兵車；圍着核電站周邊挖有壕溝。另外，有來自俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的高級技術人員在核電站下的地堡設立基地，並有人把守。

俄威脅抽冷卻池水尋烏兵武器

有駐烏國歐洲官員表示，俄軍把核電站當作炮兵基地。烏國士兵現控制核電站對岸約3英里（4.8公里）的一些城鎮，但慮及在運作中的反應堆附近展開炮擊戰的危險，因此要進攻核電站並不容易，而烏軍現時會先專注於反攻東北部城市哈爾科夫和南部城市赫爾松。

國際原子能機構（IAEA）上星期有3天因為跟核電站的數據連接一度中斷，未能得知設施內部狀况；這是自俄軍侵烏以來，IAEA第2次失去傳送保安畫面及安全讀數的攝影機及儀器信息。烏國國營能源公司Energoatom上周三稱，俄軍威脅要抽走冷卻池的池水，尋找懷疑烏兵藏在水底的武器。此舉無疑會對核電站造成風險。

頓涅茨克州長促35萬居民撤離

有核電站員工及其家屬憂慮，扎波羅熱核電站日益軍事化，恐會重演切爾諾貝爾核事故的災難。一名核電站員工妻子稱：「他們（俄軍）不理解他們在當地的行動可能會引發什麼事情。」

另外，俄軍本周控制烏東盧甘斯克州後，周二加強對毗鄰頓涅茨克州的攻勢。頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）周二呼籲仍在當地的約35萬名居民撤離，以保障人身安危及讓烏軍更易保衛城鎮：「全國的命運取決於頓涅茨克州。當居民人數減少，我們就能更專注應付敵人，完成主要任務。」

該州城市斯拉維揚斯克（Sloviansk）的市長利亞赫（Vadim Lyakh）前日在facebook指該市受到大規模的炮擊，在當地造成1死7傷，他在貼文前亦敦促民眾撤離。

（華爾街日報/衛報/商業內幕）

（俄軍侵烏）