美研高空氣球監測中俄高超音速武器

結合AI蒐集複雜數據

政治新聞網站Politico報道，在6萬至9萬呎（約1.8萬至2.7萬米）高空活動的充氣裝置將成為五角大樓龐大監控網絡的生力軍，能夠協助衛星追蹤導彈，也能夠利用人工智能（AI）蒐集複雜數據。報道稱，這個構想聽起來像科幻小說，但由於這種氣球可被用作執行多種任務，五角大樓將繼續投資這些計劃。根據Politico取得的預算文件，過去兩年，五角大樓在氣球計劃方面斥資約380萬美元（2960萬港元），並計劃在2023財年投入2710萬美元（約2.1億港元）。報道指出，預算文件顯示，這項技術正悄悄從國防部的科學部門轉移到軍事部門。

美國國防部多年來都有就高空氣球和太陽能無人機作測試，包括蒐集數據、為地面部隊和飛機提供通訊、攔截電子信號等。此外，國防部也在研究衛星受到襲擊時，如何利用高空氣球「補位」，原因是它們比較靈活，不像衛星般要按固定軌迹飛行。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際安全計劃（International Security Program）資深研究員兼導彈防衛計劃主任卡拉科（Thomas Karako）說：「部署在高空或超高空的平台在停留持久性、機動性及多種有效載荷的靈活性方面存在很多優勢。」成本也是考慮因素。相比起部署飛機和衛星動輒百萬、千萬美元計，高空氣球可長期運作，其成本只要十萬美元計。

（Politico/中央社）