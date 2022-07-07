七成受訪者指應下台 工黨轟「不適合治國」

英國民調機構YouGov周二發布最新民調，69%受訪者認為約翰遜應該下台，比6月9日的調查上升11個百分點。其中有54%在2019年大選中投票支持保守黨的受訪者今次亦認為約翰遜該下台，較上次只有34%保守黨選民持該意見大增；僅18%受訪者認為約翰遜應繼續留任，另五分之一人認為約翰遜會正面回應下台訴求。

施紀賢斥辭職兩大臣同流合污

施紀賢（Keir Starmer）周二表示，約翰遜已不適合當首相和管治國家，稱「英國需要重新開始並更換政府」，認為這將有助處理生活成本上漲等重大議題，並提供「政治穩定」，因此他支持在數周內舉行大選。他又批評周二辭職的財相辛偉誠與衛生大臣賈偉德此前為約翰遜的「連串道歉搖旗吶喊」，在諸多醜聞中包庇了他多個月，認為二人辭職亦無法抵消他們曾是約翰遜的「同謀」。

（每日郵報/獨立報）