保守黨譁變 約翰遜相位倒數 24小時內逾30官員辭職 黨高層軟硬兼施勸退

「1922委員會」威脅改黨規彈劾

約翰遜上月初捱過保守黨內不信任動議，原本一年內可免再受黨內彈劾挑戰。該黨「1922委員會」原定於下周三改選，並很大機會由保守黨內反對約翰遜人士當選。不過，該委員會昨天下午便決定開會討論修改彈劾「保護期」規例，BBC引述消息人士報道，委員會主席布雷廸（Graham Brady）事前已對約翰遜明言，若他堅持留任首相，「1922委員會」就將改例容許再作一次信任投票，並可輕易取得足夠議員支持把他趕下台。

超過15％（即54名）下議院保守黨議員上月初去信委員會，啟動對約翰遜的不信任動議，但在上月6日的投票中，約翰遜取得211名（比180票門檻略高）黨內議員支持，保住黨魁及首相之位。然而，當時政壇及傳媒已形容他是「慘勝」，其管治威信重挫，即使勉強留任亦無可避免將成為「跛腳鴨」。

現年58歲的約翰遜2019年7月接替文翠珊成為英國首相，但去年底被揭發在英國封城期間涉多次違反防疫規例舉辦派對，陷入「派對門」醜聞。上月保守黨又在兩場國會議席補選失掉席位，加上新委任的副首席黨鞭平徹（Chris Pincher）傳出性醜聞，連串事件打擊約翰遜的威信，黨內的不滿聲音漸大，惟約翰遜一直堅拒下台。

兩大臣辭職 觸發跳船潮

事態到周二傍晚出現重大發展。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）於周二傍晚約6時（本港周三凌晨1時）發公開辭職信，強調英國民眾已不感到政府有誠信及以國家利益為先，認為「情况無法在約翰遜領導下有所改變」，因此已對約翰遜「失去信心」。約10分鐘後，財相辛偉誠（Rishi Sunak）亦公開表示辭職，暗批約翰遜管治失敗，他指政府應「正確、有能且嚴肅地運作」，強調自己因捍衛這些標準而辭職，並相信民眾應對能否得到更好未來獲悉「真相」。

繼賈、辛兩名內閣部長辭職後，保守黨副主席阿福拉米（Bim Afolami）、英格蘭與威爾斯法律政策專員（副檢察總長）卓艾歷（Alex Chalk）、5名屬副部長級的國務大臣、6名國會私人秘書（PPS）等逾30人，亦先後在昨日「跳船」辭職，理由是不滿約翰遜多次起用平徹而請辭。

堅拒辭職 稱黨內欺凌

約翰遜在兩名大臣辭職不久，就公布新官員任命，由原教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）任財政大臣、原唐寧街幕僚長柏建熙（Steve Barclay）任衛生大臣。約翰遜昨天在國會再度辯護任用平徹的決定，稱自己「厭惡保守黨或其他政黨內的欺凌以及濫用權力」，辯稱有人想趕他下台的原因很「簡單」，因他們不滿保守黨在他領導下將繼續現有政策，「並再次贏得大選」。他又堅稱「將繼續執政」，只會在「感到無法完成民眾託付的工作時」方會辭職。同場的賈偉德表示是時候「適可而止」，指應由政府高層作出改變。

除保守黨內彈劾外，國會在2/3議員支持下亦可通過對政府（內閣）不信任動議，並在未能組成新政府下解散議會以及提前大選。約翰遜下台後將擔任看守首相，直至保守黨選出新黨魁或重新大選後誕生新首相。

（衛報/金融時報/BBC/每日郵報/路透社）