普京令乘勝西進 烏稱撤軍建戰略優勢

普京周一在克宮接見防長紹伊古及其他軍方最高層，表示參與盧甘斯克戰役的部隊可稍作休整，其他部隊則須執行原定計劃。預料未來主戰場會移師頓涅茨克州的巴赫穆特（Bakhmut）、斯拉維揚斯克（Sloviansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）。

烏克蘭軍隊過去兩周撤出北頓涅茨克和利西昌斯克，意味盧甘斯克全州已被俄軍控制，也是俄軍侵烏以來首度全面攻佔單一州份。烏方盧甘斯克州長蓋達伊強調撤退經中央指揮有序執行。

烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇在Telegram解釋，即使撤軍實際上仍是成功的行動——拖慢俄軍推進和增加其入侵成本，直至更多有助烏軍反攻的西方武器供應就緒，以及在頓涅茨克州的防禦工事更完善。他估計俄軍會延續以炮兵狂轟濫炸進攻，但推進難度會很大。

俄稱西方供烏武器經黑市流入中東

俄傳媒昨引述紹伊古稱，部分西方向烏軍供應的武器最終流入黑市並轉手到中東。紹伊古又稱，不會派徵兵赴烏參與俄方所宣稱的「特別軍事行動」。

另外，塔斯社引述扎波羅熱地區東南部俄佔領區政府報道，已跟伊拉克、伊朗和沙特阿拉伯為主的多國達成出售穀物協議。烏克蘭和西方一直指控俄方竊取烏克蘭穀物出口。

（金融時報/衛報）

（俄軍侵烏）