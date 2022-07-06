烏版馬歇爾計劃 預計6萬億重建 澤連斯基稱民主國共同責任 三階段鋪路入歐

會議共約1000人參與，包括歐盟委員會主席馮德萊恩，英國、波蘭、捷克和立陶宛等多國代表、國際組織及商界領袖等。這場在嚴密保安下舉行的會議早在俄軍侵烏前已安排好，原定討論烏克蘭改革，但如今焦點轉為重建烏克蘭。

歐美40國簽署承諾支援

包括美、歐、日逾40國、歐洲投資銀行、經濟合作與發展組織（OECD）等國際組織的代表昨簽署《盧加諾宣言》（Lugano Declaration），以最強烈措辭譴責俄軍侵烏，對各方承諾向烏提供政治、財政、科技支援表示歡迎，並提出「盧加諾原則」以指導重建工作。這些原則包括要求烏克蘭與國際支援者建立伙伴關係，並着眼於國內改革。國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任卡默（Alfred Kammer）在會上說，有效率而透明的管治，加上捐助者與烏克蘭政府之間有效而靈活的協調，對該國復興至關重要。

澤連斯基在會議首日發表視像演說：「重建烏克蘭不是單一國家地方任務。這是整個民主世界的共同任務。」

「應急 重建 現代化」改造烏克蘭

烏克蘭總理什梅加爾同日在會上稱，烏方預計需7500億美元來完成三個階段重建計劃，首階段是展開緊急援助照顧迫切需求，例如恢復食水供應和修橋等；第二階段由2023至2025年，旨在令遭戰火摧殘毁的社區恢復元氣，包括重建醫院、學校、房屋等；第三階段是促成烏克蘭現代化，在2026至2032年將烏克蘭歐洲化、綠色化和數碼化，為烏克蘭最終加入歐盟鋪路。

什梅加爾說：「我們認為，重建的關鍵資金來源應是俄羅斯和俄羅斯寡頭沒收的資產」。什梅加爾並強調，「俄羅斯當局發動這場血腥戰爭，造成如此巨大的破壞，應該為此負責」。

烏指俄遭沒收資產應用作資金

代表英國與會的外相卓慧思（Liz Truss）表示，烏克蘭需要一個新的「馬歇爾計劃」（Marshall Plan）。「馬歇爾計劃」是二戰後由美國出資協助歐洲重建戰後經濟，原名「歐洲復興計劃」，1947年由時任美國國務卿馬歇爾（George Marshall）提出。

馮德萊恩說，幫助重建烏克蘭是歐盟的道德責任和道德義務，歐盟將設立一項重建平台，協調烏克蘭戰後重建工作，規劃投資需要並投入資源，亦會幫助鞏固烏克蘭作為歐盟候選國的地位。

（路透社/衛報/紐約時報）

（俄軍侵烏）