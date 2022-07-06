沙特派錢抗通脹 阿聯酋加碼扶貧

官方沙特新聞通訊社報道，這筆巨款中約104億里亞爾將直接轉帳給社會保險受益人，其他則會用作增加其他物資的戰略儲備。報道稱，國王薩勒曼作出有關決定。掌握日常實權的王儲穆罕默德周一較早時表示：「國際事態發展導致部分基本需求成本上揚，必須把最迫切需要的公民列入考慮。」他主持沙國經濟事務委員會會議時指出，政府部門必須回應全球供應鏈問題和不斷上漲物價，以維護消費者權益。

IMF料沙特今年GDP增長7.6%

沙特是全球最大石油出口國，在油價過去大半年大幅上升下外匯收入甚豐，國際貨幣基金組織（IMF）4月表示，預計沙國今年GDP將增長7.6%。沙特5月消費者物價指數按年增長率為2.2%，其中食物和飲品價格上漲4.2%，運輸價格上漲4%。沙國受嚴格控制的社交平台最近幾周出現愈來愈多對物價上漲的抱怨，Twitter甚至出現呼籲抵制雞蛋及一家知名奶製品公司的標籤。

阿聯酋國營通訊社WAM則報道，該國支援窮困家庭的財政項目金額會加倍至280億迪拉姆，收入低於2.5萬迪拉姆的家庭皆可受惠。該國向來沒有補貼燃料價格，IMF估計，通脹率今年預期會升至3.7%，到明年回落至2.8%，已是全球最低行列。

（法新社/彭博社/中央社）