富裕社區曾禁突擊步槍 司法戰打到最高院

2013年6月24日，時任海蘭帕克市長羅特林（Nancy Rotering）簽署法令禁用突擊步槍，當中寫道：「市議會已判定突擊武器在海蘭帕克市傳統上不用於自衛，這款武器對公眾安全構成不必要的風險。」不過這道法例很快遭到當地一名醫生及伊利諾伊州步槍協會挑戰，這場司法戰一直上訴至最高法院，後者拒絕受理此案，允許下級法院作出支持有關禁令的裁決。當時上訴法院指出，禁止突擊武器和大容量夾彈不會防止海蘭帕克發生槍擊案，但「若發生大型槍擊事件，它可能減少出現大屠殺」。

保守派大法官形容為「現代運動步槍」

縱使最高法院在2015年拒絕審理此案，但保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）當時寫下反對意見，形容突擊步槍是「現代運動步槍」，稱許多美國人擁有這種步槍是為了合法目的，例如自衛、打獵等，並稱上訴法院「公然藐視我們（憲法）第二修正案的兩個先例」。

得州羅布小學上月發生21死校園槍擊案後，海蘭帕克居民戈登（Dana Gordon）協助組織了一項反槍械暴力的藝術活動。最近伊利諾伊州隱蔽攜槍法生效後，戈登更和其他支持槍管人士挨家挨戶地游說當地企業，要求他們張貼標語，表示不歡迎隱蔽攜槍者。

（芝加哥論壇報/獨立報）